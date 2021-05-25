Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk kez bir kripto para cüzdanı haczedilip bloke edilmişti. Bu kez ise haczedilen kripto paraların alacaklıya para ödemesi yapılması için satılabileceğine karar verildi. Kararı veren mahkeme, kripto paraların dijital dövizden pek farkı olmamasını gerekçe gösterdi.

Türkiye’de kripto paraların bir yatırım oyunu değil, ekonominin bir parçası olarak tanınmasını sağlayacak yeni bir olay gerçekleşti. Türkiye’de ilk kez bir mahkeme, haciz uygulanan kripto paraların satışının yapılabileceğine karar verdi.

Kararı veren mahkeme, gerekçe olarak kripto paraların bir çeşit dijital döviz ya da sanal para olduğunu gerekçe gösterdi. Bu karar, kripto paraların haczedilebilmesini sağlayan kararla birlikte kripto para piyasasının Türkiye’deki yerini sağlamlaştırmış oldu.

Kripto cüzdanlar, banka hesapları gibi haczedilebilecek

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde ilk defa bir kripto para cüzdanının haczi gerçekleşti. Cüzdandaki paraya el konduktan sonra hesaba bloke getirildi. İcra Hukuk Mahkemesi ise yakın zamanda yeni bir ilke imza atarak haczedilen kripto paraların satılabileceğine karar verdi. Ancak bu işlemde nasıl bir yol izleneceğine dair ana kurallar henüz düzenlenmedi.

İstanbul'da bir alacaklı, kendisine borcu olan kişiden parasını alabilmek için icra müdürlüğüne gitmiş ve borçlu kişinin kripto para cüzdanının haczedilmesini talep etmişti. Talep kabul edildi ve yaklaşık 60 bin liralık cüzdan haczedildi. Bu karara itiraz eden borçlu kişi, haczedilen paraların satışının yapılamayacağını savundu.

Borçlu tarafın avukatı, yapılan itirazla ilgili açıklamalarında “Satış talebine istinaden İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. Bu itirazımızı da hem Merkez Bankası’nın çıkardığı yönetmeliğe hem de bu varlıkların gayri maddi varlık olarak tanımlandığından tam olarak hukuki nitelendirmesi belli olmadığından dolayı satışının mümkün olmayacağını, satışın yapılabileceğine kanaat getirilirse de devlet tarafından çıkartılacak bir düzenlemeye kadar bekletilmesi yönünde talebimiz oldu.” ifadelerini kullandı. Ancak mahkeme, kripto paraların ekonomik değer ifade etmesine dayanarak itirazı reddetti. Sonuç olarak bu paraların ülkemizdeki yerini tanımlayan büyük bir gelişme yaşanmış oldu.