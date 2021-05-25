Dünyanın İlk Kripto Para Topluluğu Kuruluyor: Bitcoin Adası

29 yaşında bir gayrimenkul geliştiricisi olan Storm Gonsalves, Venezuela’nın kuzeyindeki Bequia adasını kripto para cenneti haline getirmeyi planlıyor. Adadaki mülkler ve tesislerdeki her şey, kripto parayla satın alınabilecek.

David Bowie ve Mick Jagger gibi dev isimlere ev sahipliği yapan Mustique adasının dibindeki Bequia adası, dikkatleri üzerine çekmek istemeyen pek çok kişinin ilgisini çeken bir yer. Venezuela’nın kuzeyinde yer alan bu küçük ada, bugünse ilginç ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan bir olayla gündeme taşındı.

Tropik adada yaşayan bir gayrimenkul geliştiricisi, adada dünyanın ilk Bitcoin topluluğunu oluşturdu. Storm Gonsalves isimli geliştirici, kripto para dostu sakinlerin Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Dogecoin kripto para birimleri üzerinden her ödemeyi yapabilecekleri 39 lüks villa, barlar, mağazalar, restoranlar ve bir kulüp binası inşa etmeyi planlıyor.

Ada, 'Bitcoin Adası' unvanını şimdiden kazandı:

29 yaşındaki genç geliştirici, Bequia adası için yaptığı bu planla adaya ‘Bitcoin Island (Bitcoin Adası)’ takma isminin verilmesini sağladı. Gonsalves, yüksek değerli kripto para birimi portföylerine sahip olan kişilerin bu portföylerini mülk satın almak için harcayamadıklarını fark ettiğini söyledi. Geliştirici, kripto para birimleriyle ödeme yapılmasının kolaylaştırılmasıyla kendilerini rakiplerinden ayırabileceklerini ifade etti.

Storm Gonsalves, ultra lüks projede bir mülk satın almak isteynelerin yalnızca kripto para üzerinden ödeme yapmak zorunda olmadıklarını, dolar cinsinden de ödeme kabul edeceklerini belirtti. Fakat geliştirici, projede yer alacak sakinlerin en azından kripto para fikrine ve modern dünyadaki önemine açık olmalarını beklediğini ekledi.

Projeyi duyanların tepkileriyse Gonsalves’in projesine yoğunlaşmasını daha da kolaylaştırdı. İlk etapta 2024 yılına kadar 10 villa satıp inşa etmeyi planlayan Gonsalves, aldığı ilgiyle artık hedefini villaların %75’ini bu yıl sonuna kadar satmaya çıkardı. Bununla birlikte birçok kişinin kripto parayla ödeme yapmasını beklediğini ifade etti.