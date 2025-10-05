Bir Dönemin Efsaneleri: Hafızamıza Kazınan Kızaklı Telefonlar

Geçmişte birçoğumuzun ceplerinde yer alan, her biri farklı özelliğe ve sese sahip kızaklı telefonları hatırlıyor musunuz? Gelin hatırlıyorsanız bile hep birlikte yâd edelim.

Akıllı telefonların hayatımızın merkezine yerleşmediği, her bildirimin dikkatimizi dağıtmadığı günleri hatırlıyor musunuz? O zamanlar telefonlar sadece birer iletişim aracı değil, aynı zamanda birer stil ikonuydu. Kapaklı, takoz ve tabii ki kızaklı modeller... Her birinin kendine has bir havası, bir karakteri vardı. Özellikle kızaklı telefonların o tatmin edici açılış sesi, parmağınızın ucuyla mekanizmayı ittirmenin verdiği o havalı his, birçoğumuzun hafızasında özel bir yere sahip. O "klik" sesi, bir aramanın veya mesajın başlangıcı değil, âdeta bir dönemin sembolüydü.

Biz de bu içeriğimizde sizi o güzel günlere geri götürecek, "Ah, bende de vardı bundan!" dedirtecek ikonikleşen kızaklı telefonları mercek altına alacağız. Kimi şıklığıyla, kimi müzik özellikleriyle, kimi de zamanının ötesindeki teknolojisiyle öne çıkıyordu. Gelin, hep birlikte tasarımları ve özellikleriyle kalbimizi çalan bu unutulmaz telefonları yeniden hatırlayalım.

Nokia N95: Zamanının ötesinde bir teknoloji harikası

Nokia N95, çıktığı dönem için âdeta bir uzay mekiği gibiydi. Çift taraflı kızaklı yapısıyla hem tuş takımını hem de medya kontrol tuşlarını ortaya çıkarıyordu.

Bir yöne kaydırdığınızda telefon, diğer yöne kaydırdığınızda ise tam bir medya oynatıcı oluyordu. GPS, Wi-Fi, 5 MP kamerası gibi özellikleriyle "akıllı telefon" kavramının ilk sinyallerini veren, tam anlamıyla bir efsaneydi.

Özellik Detay Ekran 2.6 inç, 240 x 320 piksel TFT Kamera 5 MP, Carl Zeiss optik, otomatik odaklama, LED flaş Depolama 160 MB dâhili, microSD kart desteği İşletim Sistemi Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 Bağlantı Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G, miniUSB Çıkış Yılı 2007

Samsung SGH-D500: Zarafetin ve şıklığın sembolü

Samsung'un kızaklı telefon pazarındaki gücünü kanıtladığı modellerin başında D500 gelir. O dönem için oldukça ince ve şık olan bu model, "Slide-up" mekanizmasının ne kadar zarif olabileceğini herkese göstermişti.

Pürüzsüz açılan kızağı, parlak siyah kasası ve güçlü özellikleriyle D500, iş dünyası profesyonellerinden gençlere kadar geniş bir kitlenin favorisi olmayı başarmıştı.

Özellik Detay Ekran 1.9 inç, 176 x 220 piksel TFT, 256K renk Kamera 1.3 MP, LED flaş Depolama 96 MB dâhili hafıza Bağlantı Bluetooth, GPRS, EDGE Çıkış Yılı 2004

Sony Ericsson W580i: Müzik ruhlu Walkman serisi

Müzik dinlemek telefonun en önemli özelliklerinden biriyse, tercihiniz kesinlikle bir Walkman serisi olurdu.

Sony Ericsson W580i, turuncu ve beyaz gibi canlı renk seçenekleri, sallayınca şarkı değiştirme gibi eğlenceli özellikleri ve tabii ki Walkman markasının getirdiği ses kalitesiyle gençlerin gözdesiydi. Kızaklı yapısı, onu hem kompakt hem de kullanışlı kılıyordu.

Özellik Detay Ekran 2.0 inç, 240 x 320 piksel TFT, 256K renk Kamera 2 MP Depolama 12 MB dâhili, Memory Stick Micro (M2) kart desteği Bağlantı Bluetooth, GPRS, EDGE Çıkış Yılı 2007

LG KG800 Chocolate: Dokunmanın büyüsü

LG Chocolate, tasarımıyla âdeta bir devrim yaratmıştı. Telefon kapalıyken simsiyah ve pürüzsüz bir yüzeye sahipken, kızağı açtığınızda ortaya çıkan kırmızı renkli dokunmatik navigasyon tuşları herkesi büyülüyordu.

O dönemde ısıya duyarlı bu dokunmatik tuşlar, geleceğin teknolojisi gibi hissettiriyordu. Adını aldığı çikolata kalıbını andıran tasarımıyla tam bir stil ikonuydu desek yanlış olmaz.

Özellik Detay Ekran 2.0 inç, 176 x 220 piksel TFT, 256K renk Kamera 1.3 MP, LED flaş Depolama 128 MB dâhili hafıza Bağlantı Bluetooth, GPRS Çıkış Yılı 2006

Kızaklı telefonlar neden popülerliğini yitirdi?

Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların yükselişi en büyük sebeptir. Akıllı telefonlar, tüm yüzeyi ekran olarak kullanarak daha büyük bir görüntüleme alanı sundu. Ayrıca kızak mekanizması telefonları daha kalın ve potansiyel olarak daha arızaya açık hâle getiriyordu.

Günümüzde hâlâ kızaklı telefon satılıyor mu?

Büyük markalar tarafından akıllı telefon alternatifi olarak üretilmemektedir ancak bazı niş markalar, nostalji arayan veya temel kullanım için basit bir telefon isteyen kullanıcılara yönelik sınırlı sayıda benzer tasarımlar sunmakta.