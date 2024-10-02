Hayatımızdan Çıksa da Aklımızdan Çıkmayan Efsane Telefonlar: Her Biri Sizi Yıllar Öncesine Götürecek!

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Bu içerikte sizi yıllar öncesine götürüyoruz. Özellikle dokunmatik telefonların yaygınlaşmaya başladığı dönemlerde kullandığımız eski telefonları hatırlıyoruz.

Akıllı telefon, eskiyen, eskiyince de yenisini aldığımız bir ürün. Ancak bazıları var ki hayatımızdan çıksa da aklımızdan çıkmıyor

Kimisi tasarımıyla, kimisi de özellikleriyle hafızalarımıza kazındı. Belki de bazılarıyla ilk dokunmatik telefon deneyimini yaşadık. Gelin şimdi bir nostalji yolculuğuna çıkalım. 

Nokia’nın 2008’de piyasaya sürdüğü Nokia 5800 XpressMusic, mavi ve kırmızı renkleriyle oldukça havalı görünüyordu. 

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Listeye Nokia’dan devam edelim. 2009 yılında piyasaya sürülen N97, hem dokunmatik ekranı hem de kızaklı klavye tasarımıyla dönemindeki rakiplerinden ayrılıyordu.

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Ülkemizde resmî olarak satılan ilk iPhone olan iPhone 3G, tabii ki listenin olmazsa olmazlarından.

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Samsung’un sarı, beyaz, pembe, turuncu kapak seçenekleriyle ürettiği Corby, çıktığı dönemde uygun fiyatıyla çoğu kişinin ilk dokunmatik telefonu olmayı başarmıştı.

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Yine bir Samsung… Galaxy S3, 2012’de çıkmasına rağmen yıllardır elimizden düşmemiş, sağlamlığı ve tasarımıyla kendine hayran bırakmıştı.

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QWERTY klavyesi ile dönemin "mobil bilgisayarı" olarak bilinen, iş dünyasının eski gözdesi… BlackBerry Bold 

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iPhone 5, Galaxy S2, LG G3… Listede yer veremediğimiz daha pek çok efsane telefon modeli olduğunu biliyoruz.

Siz yorumlarda belirtmeyi, biz de serinin ikinci içeriğine eklemeyi unutmayalım :) 

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