Bu içeriğimizde yıllar öncesine dönüyoruz ve bir dönem elimizden düşmeyen Nokia’nın cep telefonu modellerini hatırlıyoruz.

Özellikle 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında cep telefonu pazarına damga vuran Nokia, herkes için alternatif bir model sunmayı başarabiliyordu.

Nokia, 3310’dan tutun da N97’ye kadar, uzun yıllar boyunca cep telefonu denince akla gelen ilk markalardan biri olmayı başarmıştı. Peki Finlandiyalı teknoloji devi hangi modellerle hafızamıza kazınmıştı?

Önce efsaneyi analım… 2000’de piyasaya sürülen 3310, dünya çapında 126 milyon adet satarak tarihin en çok satılan cep telefonlarından biri oldu…

250 milyondan fazla satışla dünyanın en çok satılan telefonu Nokia 1100…

Nokia’nın en gelişmiş Symbian işletim sistemine sahip telefonlarından, tasarımıyla akıllara kazınmış 6600…

Kızaklı tasarımıyla oldukça şık görünen, günümüzün akıllı telefonlarının atası diyebileceğimiz Nokia N95…

Mavi ve kırmızı renkleriyle gönlümüzde taht kuran, Nokia’nın dokunmatik ekrana sahip ilk telefonlarından 5800 XpressMusic…

QWERTY klavyeli ve ince yapısıyla iş dünyasının o dönemki gözdelerinden E72…

Dokunmatik ekranı ve kayar mekanizmalı QWERTY klavyesi ile Nokia’nın 2009’daki amiral gemisi N97…

Peki siz bu modellerden birini kullandınız mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın...

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