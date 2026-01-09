Tümü Webekno
Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Arena Breakout: Infinite

Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "Hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin yeni konuğu "Arena Breakout: Infinite" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak oyun hakkında tüm detaylar...

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte "Ne oynasam?" sorusu yine zihinlerde belirmeye başladı. Eğer rekabetin dozunu artırmak, kalp atışlarınızı hızlandırmak ve taktiksel zekânızla hayatta kalmak istiyorsanız, bu hafta sonu rotanızı Arena Breakout: Infinite'e çevirmelisiniz.

Escape from Tarkov gibi türün devlerine kafa tutan gerçekçiliği, detaylı silah modifikasyonları ve hata kabul etmeyen yapısıyla bu oyun, sadece nişan alma yeteneğinizi değil, stres yönetiminizi de sınıyor. Üstelik tamamen ücretsiz olması da cabası.

Arena Breakout: Infinite oynanış fragmanı

Arena Breakout: Infinite nasıl bir oyun?

2

Arena Breakout: Infinite, extraction shooter türünde, son derece gerçekçi bir askerî simülasyon oyunudur. Oyunun temel döngüsü oldukça basit ancak uygulaması zor. Bir haritaya giriş yaparsınız, değerli eşyalar yağmalarsınız, düşman oyuncularla veya yapay zekâ askerlerle savaşırsınız ve belirlenen süre bitmeden çıkış noktasından kaçmaya çalışırsınız.

Oyunun en belirgin özelliği "Hardcore" yapısıdır. Eğer bir çatışmada ölürseniz o an üzerinizde olan her şeyi (silahlar, zırhlar, topladığınız ganimetler) kaybedersiniz. Bu durum, her adımı ve her mermiyi değerli kılar. Ayrıca oyun, inanılmaz derecede detaylı bir silah özelleştirme sistemine sahiptir, yani bir silahın namlusundan kabzasına kadar her parçasını değiştirebilirsiniz.

Arena Breakout: Infinite ne zaman çıktı?

3

Oyun, geliştirici MoreFun Studios tarafından ilk olarak 2024 yılının Ağustos ayında erken erişim olarak oyunculara sunuldu.

Uzun süren test aşamaları ve topluluk geri bildirimlerinin ardından, tam sürüm çıkışını 15 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Şu an oyun, erken erişim dönemindeki eksikliklerinin çoğunu gidermiş, oldukça cilalı bir sürüme sahip.

Arena Breakout: Infinite hangi platformlarda var?

4

Arena Breakout: Infinite, şu an için sadece PC platformunda oynanabiliyor.

Oyunu oynamak isteyenler Steam veya Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebilirler.

Arena Breakout: Infinite sistem gereksinimleri

5

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600X
Ekran Kartı NVIDIA GTX 960 2GB / AMD Radeon RX 5500 / Intel Arc A380 NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon Rx 6600
RAM 12 GB 16 GB
Depolama 70 GB kullanılabilir alan 70 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11
[8-15 Ocak] 160 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
[8-15 Ocak] 160 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz [8-15 Ocak] 160 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
Oyunlar ücretsiz oyun

