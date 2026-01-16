Tümü Webekno
Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Torchlight: Infinite

Boş vakitlerinde yeni oyunlar keşfetmek isteyenler için hazırladığımız "hafta sonu ücretsiz oyun önerisi" serimizin yeni konuğu "Torchlight: Infinite" oldu. İşte hafta sonu keyifli saatler geçirmenizi sağlayacak oyun hakkında tüm detaylar...

Hafta Sonu Uykusuz Bırakacak Ücretsiz Oyun Tavsiyesi: Torchlight: Infinite
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Hafta sonu yaklaşırken, aksiyon dozajı yüksek ve sizi ekran başına kilitleyecek sürükleyici bir macera arıyorsanız Torchlight: Infinite tam size göre. Diablo ve Path of Exile gibi oyunların izinden giden ancak çok daha hızlı ve akıcı bir oynanış sunan bu yapım, özellikle loot peşinde koşmayı sevenler için birebir.

Sınırsız karakter geliştirme kombinasyonları, göz alıcı yetenek efektleri ve tamamen ücretsiz yapısıyla, bu hafta sonunu Leptis dünyasında canavarları haklayarak ve efsanevi ekipmanlar düşürerek geçirmek isteyeceksiniz.

Torchlight: Infinite oynanış fragmanı

Torchlight: Infinite nasıl bir oyun?

2

Torchlight: Infinite izometrik kamera açısına sahip, hızlı tempolu bir ARPG ve Hack-and-Slash oyunudur. Serinin önceki oyunlarının mirasını devralan yapım, renkli ve hafif karikatürize sanat tasarımıyla dikkat çekerken, derinlemesine bir karakter geliştirme sistemi sunuyor.

Oyunda sabit sınıflar yerine her biri kendine has özelliklere sahip "Kahramanlar" bulunuyor. Oyuncular bu kahramanları seçer ve devasa yetenek ağaçları ile sınırsız sayıda kombinasyon yaparak kendi oyun tarzlarını yaratırlar. İster büyüleriyle ekranı ateşe veren bir büyücü, ister makineli tüfeklerle düşmanları tarayan bir mühendis olun, oyun size "nasıl oynamak istiyorsanız öyle oynayın" özgürlüğünü tanıyor. Ayrıca oyunun temelinde "grind" mantığı yatıyor, yani zindanlara girip yüzlerce düşmanı yok ederek karakterinizi daha güçlü hâle getirecek eşyalar toplamanız gerekiyor.

Torchlight: Infinite ne zaman çıktı?

3

Oyun, uzun süren bir açık beta sürecinin ardından global olarak tam sürüm çıkışını 9 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

2026 yılı itibarıyla oyun, oturmuş mekanikleri ve düzenli olarak gelen yeni sezon içerikleriyle (yeni kahramanlar, haritalar ve oyun modları) güncelliğini korumaya devam ediyor.

Torchlight: Infinite hangi platformlarda var?

4

Torchlight: Infinite hem masaüstü hem de mobil oyuncular için Cross-Play (Çapraz Oynanış) ve Cross-Progression (Çapraz İlerleme) desteği sunuyor. Yani evde bilgisayarınızda başladığınız maceraya, dışarıdayken telefonunuzdan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

  • PC: Steam ve oyunun kendi istemcisi
  • Mobil: iOS (App Store) ve Android (Google Play Store)

Torchlight: Infinite sistem gereksinimleri

5

Minimum Önerilen
İşlemci Intel Core i5 2500 / AMD FX-4350 Intel Core i5 6500 / AMD Ryzen 3 1200
Ekran Kartı Nvidia GTX 660Ti / AMD R9 270 Nvidia GTX 1060 / AMD RX 480
RAM 8 GB 8 GB
Depolama 10 GB 10 GB
İşletim Sistemi Windows 7 Windows 10
Oyunlar ücretsiz oyun

