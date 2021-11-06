Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 30 Tweet'i

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

tweet mazhar alanson

2.

tweet salata

3.

tweet klavye arapça

4.

tweet isim

5.

tweet shrek

6.

tweet göğüs ameliyatı

7.

tweet tıp

8.

tweet lise

9.

tweet yazmak isteyen

10.

tweet kyk

11.

tweet futbolcu

12.

tweet imla

13.

tweet masterchef

14.

tweet van

15.

tweet 1+1

16.

tweet cadılar bayramı

17.

tweet halloween

18.

tweet köpek

19.

tweet kart

20.

tweet kahve

21.

tweet erkekler

22.

23.

tweet dune

24.

tweet rosa diaz

Karakteri bilmeyenler için: Brookline Nine-Nine dizisinden Rosa Diaz:

rosa diaz

25.

tweet 3 ay

26.

tweet hac

27.

tweet kedi

28.

tweet duş

29.

tweet diş

30.

tweet çocuk
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