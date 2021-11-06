Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Dopdolu bir haftayı geride bıraktık, artık kafa dağıtma zamanı. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşuşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp bu goygoy deryasına kendinizi bırakın...

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Karakteri bilmeyenler için: Brookline Nine-Nine dizisinden Rosa Diaz:

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