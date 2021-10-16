Yine dopdolu bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.
Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp goygoy deryasına kendinizi bırakın...
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Soru: Bir şeyin fiyatını kalıcı olarak 1 dolar yapabilseydiniz bu ne olurdu?
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Çeviri: Bir Apple push bildiriminde mouse imleci olmaz. Hangi boomer yaptı bunu?
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