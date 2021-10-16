Canı Sıkılanlar Buraya: Bu Haftanın Gözden Kaçırılmaması Gereken En Komik 23 Tweet'i

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Yoğun geçen haftanın ardından yüzünüze biraz olsun gülümseme gelsin istiyorsanız sizi hemen haftanın en komik tweet'lerini okumaya davet ediyoruz.

Yine dopdolu bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Hafta içi yoğunluğundaki siyasi gündemin, okul/iş koşturmacasının neden olduğu stresten sizi -kısa süreliğine de olsa- kurtarmak için haftanın birbirinden komik tweet'lerini derledik.

Hemen şimdi ne yapıyorsanız bırakıp goygoy deryasına kendinizi bırakın...

1.

ziraat bankası şifre tweet

2.

benzin zam tweet
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3.

spotify tweet

4.

dolar tl tweet

Soru: Bir şeyin fiyatını kalıcı olarak 1 dolar yapabilseydiniz bu ne olurdu? 

5.

squid game tweet

6.

ödev tweet

7.

kambriyen tweet

8.

şok tweet

9.

dizi tweet
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10.

daire tweet

11.

bal tweet

12.

mumya tweet

13.

salyangoz tweet
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14.

mark zuckerberg tweet

Çeviri: Bir Apple push bildiriminde mouse imleci olmaz. Hangi boomer yaptı bunu?
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15.

fullhd tweet

16.

reklam tweet

18.

bekçi tweet

19.

whatsapp tweet

20.

pikachu hayat bilgisi tweet

21.

vedat milör kapak

vedat milör tweet kripto

22.

23.
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