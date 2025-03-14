NVIDIA, Half-Life 2'ye ışın izleme gibi görsel gelişim kazandıracak yeni sürümün demosunun çıkış tarihini açıkladı.

Half-Life 2, NVIDIA'nın RTX Remix modlama araçları sayesinde son teknoloji ışın izleme (ray tracing) desteğine kavuşuyor. Oyunun yeni nesil grafiklerle nasıl görüneceğini merak edenler için ise 18 Mart'ta oynanabilir bir demo yayınlanacak.

NVIDIA'ya göre RTX Remix, klasik oyunları modernize ederken temel oynanışı bozmadan görselleri geliştirmenin bir yolu. Daha önce Portal RTX’te de kullanılan bu teknoloji hatırlayacağınız üzere büyük bir etki yaratmıştı.

Half-Life 2 RTX demosu 18 Mart'ta geliyor

Şimdi ise bir yıllık beta sürecinin ardından RTX Remix resmî olarak kullanıma sunuluyor. Yeni sürüm, DLSS 4, Multi Frame Generation ve RTX Neural Rendering gibi gelişmiş özelliklerle birlikte geliyor.

Half-Life 2 RTX demosu bu araç sayesinde Orbifold Studios ile hazırlanıyor ve yalnızca Half-Life 2 sahipleri için Steam’de erişilebilir olacak. Oyuncular, ikonik Ravenholm ve Nova Prospekt bölgelerinde RTX Remix'in sunduğu yenilikleri deneyimleyebilecekler.

NVIDIA, RTX Remix’in RTX bir ekran kartı gerektirdiğini ancak bu araçla oluşturulan modların Vulkan ışın izlemeyi destekleyen tüm donanımlarda çalışabileceğini belirtiyor.

Half-Life 2 RTX'in Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.