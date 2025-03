NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a yepyeni oyunlar ekledi. Eklenen oyunlar, en çok da Blizzard hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Bu hamle, en çok da Blizzard hayranı oyunseverlerin hoşlarına gidecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz sene 30. yıl dönümünü kutlayan Blizzard, en sevilen oyunları arasında yer alan Warcraft için bir dizi çalışma yaptı. Bu çalışmalar kapsamında Warcraft I ve Warcraft II için remaster sürümler yayımlandı. Warcraft III: Reforged içinse çok büyük bir güncelleme yayımlandı. İşte Warcraft'ın tüm remaster sürümlerine ek olarak Warcraft Rumble ve Heroes of the Storm da an itibarıyla NVIDIA GeForce NOW'a oyunlar arasında yer alıyor.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenen oyunlar

Warcraft tüm remaster sürümler

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

City Transport Simulator: Tram

Dave the Diver

Microtopia

Orcs Must Die Deathtrap

Potion Craft: Alchemist Simulator

NVIDIA, GeForce NOW hizmetine düzenli aralıklarla oyunlar ekliyor. Hâl böyle olunca platform, binlerce oyuna ev sahipliği yapmaya başlamış durumda. Tabii bu durum, en çok da oyunseverleri memnun ediyor.