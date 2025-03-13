Samsung ve NVIDIA, mobil ağları ve enerji tüketimini yapay zekâ ile geliştirmek için iş birliği gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İki büyük teknoloji devi Samsung ve NVIDIA, mobil ağları yapay zekâ ile güçlendirmek için stratejik bir ortaklık kurdu.

AI-RAN (Radyo Erişim Ağlarında Yapay Zekâ) teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen bu iş birliği, mobil iletişimi daha verimli ve güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

Samsung’un sanallaştırılmış ağ çözümleri, NVIDIA’nın hızlandırılmış bilgi işlem platformlarıyla birleşerek mobil şebekelerin performansını artıracak. AI-RAN sayesinde, kırsal bölgelerden yoğun şehir ortamlarına kadar her yerde daha akıllı ve verimli bağlantılar sağlanacak. Bu süreçte NVIDIA’nın Grace CPU ve GPU tabanlı yapay zekâ teknolojileri, Samsung’un sanal ağ altyapısıyla entegre edilecek.

Peki bunun günlük kullanıcıya faydası ne olacak?

Telefonlarımızdaki şebekeler daha akıllı ve hızlı hâle gelecek. Yani, telefonlarımızın internete bağlanmasını sağlayan sistemleri geliştirmek için yapay zekâyı kullanacaklar.

Örneğin telefonda video izlerken, oyun oynarken veya görüntülü konuşma yaparken bağlantı daha sağlam olacak. Şebekeler daha verimli çalıştığı için de telefon daha az pil tüketecek. Bunun en büyük örneğini C1 modemiyle iPhone 16e'de görmüştük.