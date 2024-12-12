Yeni bir iddiaya göre yarın sabaha karşı gerçekleştirilecek The Game Awards'ta Half-Life 3'ün duyurulma ihtimali var.

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden olan The Game Awards, yarın sabaha karşı TSİ 03.30 sularında resmen gerçekleştirilecek. Törende birçok kategoride ödülün dağıtıldığını da göreceğiz. Ayrıca yeni oyun duyuruları da bizlerle buluşacak.

Sektörden kaynaklar, törende oyunseverlere “Yok Artık!” dedirtecek iki adet duyurunun yer alacağını belirtmiş ve heyecanı iyice artırmıştı. Etkinlik için bekleyiş sürerken bugün çok büyük bir iddia ortaya atıldı.

Half-Life 3’ün The Game Awards’ta duyurulabileceği konuşuluyor

Half-Life 2’nin çıkışının üzerinden 20 yıl geçmişti. Oyuncular da çok uzun süredir 3. oyunun gelmesini bekliyordu. Hatta beklentiler o kadar fazlaydı ki Half-Life 3, tarihin en çok beklenen FPS oyunlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Yeni iddia, bunun nihayet gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Infinite Reality’de yönetici olarak görev yapan Nima Zeighami, bu duyumu aldığını belirtti. Zeighami, X üzerinden yaptığı paylaşımda aldığı bilgilerde Valve’ın patronu Gabe Newell’ın etkinlikte olacağını ve bu kapsamda Half-Life 3’ün duyurulacağını belirtti. Ortaya çıkan o büyük 2 duyurunun birinin de bu olabileceğini belirtti.

Tabii ki bu şimdilik tamamen bir iddia. Kesin olacak diyemiyoruz. Ancak her hâlükârda bu gece gerçekten bizi çok heyecanlandıracak 2 duyuruyla karşılaşacak gibiyiz. Neler olduğunu görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.