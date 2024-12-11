Xbox, The Game Awards öncesinde törene özel bir indirim kampanyası başlattı. Çok kısa süreli kampanya kapsamında onlarca oyunda kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Oyun dünyasının en prestijli törenlerinden olan The Game Awards, bu hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece TSİ 03.30’da ABD’de gerçekleştirilecek. Törende, farklı kategorilerden birçok ödül dağıtılacak.

Ödüller için heyecanlı bekleyiş sürerken Xbox’tan bu konuda oyunseverleri mutlu edecek bir hamle geldi. Şirket, Xbox mağazasında “Game Awards İndirimi" başlattı. 12 Aralık’ta, yani yarın sona erecek bu kısa kampanyada büyük yapımlar da dahil birçok oyun indirime girdi.

Xbox Game Awards indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 25 2.899,99 TL 1.449,99 TL (%50) Star Wars Outlaws 2.800 TL 1.820 TL (%35) Dragon's Dogma 2 2.599 TL 1.429,45 TL (%45) Like a Dragon: Infinite Wealth 1.749 TL 874,50 TL (%50) TopSpin 2K25 Deluxe Sürüm 2.499 TL 824,67 TL (%67) As Dusk Falls 199 TL 65,67 TL (%67) Assassin's Creed Valhalla Deluxe Sürüm 775 TL 193,75 TL (%75) Assassin's Creed Myhtology Paketi (Odyssey, Origins, Valhalla birlikte) 1.600 TL 320 TL (%80) Batman: Arkham Collection 307,50 TL 46,12 TL (%85) Borderlands 3: Next Level Sürüm 499 TL 49,90 TL (%90) Far Cry 6 Lüks Sürüm 775 TL 193,75 TL (%75) Forza Horizon 5 999 TL 499,50 TL (%50) Hellblade: Senua's Sacrifice 88 TL 26,40 TL (%70) It Takes Two 1.499,99 TL 449,99 TL (%70) Resident Evil 2 1.399 TL 349,75 TL (%75)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.