Oyun dünyasının en prestijli törenlerinden olan The Game Awards, bu hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece TSİ 03.30’da ABD’de gerçekleştirilecek. Törende, farklı kategorilerden birçok ödül dağıtılacak.
Ödüller için heyecanlı bekleyiş sürerken Xbox’tan bu konuda oyunseverleri mutlu edecek bir hamle geldi. Şirket, Xbox mağazasında “Game Awards İndirimi" başlattı. 12 Aralık’ta, yani yarın sona erecek bu kısa kampanyada büyük yapımlar da dahil birçok oyun indirime girdi.
Xbox Game Awards indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 25
|2.899,99 TL
|1.449,99 TL (%50)
|Star Wars Outlaws
|2.800 TL
|1.820 TL (%35)
|Dragon's Dogma 2
|2.599 TL
|1.429,45 TL (%45)
|Like a Dragon: Infinite Wealth
|1.749 TL
|874,50 TL (%50)
|TopSpin 2K25 Deluxe Sürüm
|2.499 TL
|824,67 TL (%67)
|As Dusk Falls
|199 TL
|65,67 TL (%67)
|Assassin's Creed Valhalla Deluxe Sürüm
|775 TL
|193,75 TL (%75)
|Assassin's Creed Myhtology Paketi (Odyssey, Origins, Valhalla birlikte)
|1.600 TL
|320 TL (%80)
|Batman: Arkham Collection
|307,50 TL
|46,12 TL (%85)
|Borderlands 3: Next Level Sürüm
|499 TL
|49,90 TL (%90)
|Far Cry 6 Lüks Sürüm
|775 TL
|193,75 TL (%75)
|Forza Horizon 5
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|88 TL
|26,40 TL (%70)
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|449,99 TL (%70)
|Resident Evil 2
|1.399 TL
|349,75 TL (%75)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.