Half-Life: Alyx'i VR'dan Çıkaracak Moda Valve'den Açıklama

Geçtiğimiz gün sonunda bekleyenleriyle buluşan Half-Life: Alyx, VR oyunu olmasından dolayı birçok oyuncuyu üzmüştü. Valve ekibinden Robin Walker, oyundaki VR elementlerini kaldıracak olası bir mod hakkında hem sevindiren hem üzen bir açıklama yaptı.

Efsane Half-Life serisinin geri dönüşü olarak nitelendirilen Half-Life: Alyx, geçtiğimiz gün sonunda oyun severlerle buluştu. Half-Life: Alyx’in tüm oyuncuları mutlu ettiğini söylemek isterdik ancak serinin yeni oyunu, maalesef yalnızca VR’a özel olarak çıktı ve oyuncuların büyük çoğunluğunu üzdü.

Fakat mod desteğine izin veren Valve’in oyun motoru, bu konuda yine kurtarıcımız olabilir. Zira Half-Life: Alyx, çıkışından 1 gün geçmiş olmasına rağmen mod yapımcıları oyunla hemen ilgilenmeye başladı. Bu sayede de Half-Life: Alyx’in yalnızca bir VR oyunu olmaktan çıkabileceği konuşulmaya başlandı.

Half-Life: Alyx'te VR'ı kaldıracak olası mod hakkında Valve'den açıklama:

Üstelik Half-Life: Alyx’in VR oyunu olmaktan çıkmasına Valve yetkililerinden de destek geldi. Tabii bu destek tam bir destek değildi. VGC ile bir röportaj yapan Team Fortress 2 baş tasarımcısı ve Half-Life: Alyx programcısı Robin Walker, Half-Life: Alyx’i VR’dan ayıran bir modun hiç de kötü bir fikir olmadığını söyledi.

Açıklamalarına devam eden Robin Walker, mod hakkında “(Modu) sabırsızlıkla bekliyorum.” şeklinde bir cümle kurdu. Walker, birçok Half-Life hayranının Valve’ın yeni oyunu neden VR yaptığını merak ettiğini anladığını söyledi. Ancak Walker, oyuncuların bu oyunu bir kez oynadıklarında bu sorunun cevabını alacaklarını da ekledi. Bununla birlikte mod çıktığı takdirde aynı anlamın taşınacağından emin olmadığını aktardı ve devam etti:

“Sonuç olarak insanların VR’sız versiyona eriştiklerinde ve VR’a yönelmekle kazanılan tüm şeyleri kaybettiklerinde bu seçimi neden yaptığımızı çok iyi bir şekilde anlayacaklar. İnsanların bu deneyime sahip olmaları ve farkına varabilmeleri için istekli olan bir parçam var —şimdi anladım. Şimdi o VR dışı duruma geçişte kaybettiğimiz her şeyi görüyorum ve neden bunu yaptıklarını anlıyorum.”

Robin Walker, aynı röportajında yeni Half-Life oyununun duyurulması hakkında ekibin hissettikleri için de bazı açıklamalarda bulundu. Walker, ekibiyle oyunu bitirmekten ziyade nasıl duyuracakları hakkında şaka yaptıklarını söyledi ve oyunu yapabildikleri kadar iyi yapmaya uğraştıklarını belirtti.