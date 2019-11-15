Halo: Reach'in PC İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu

Halo: Master Chief Collection'ın PC sürümü yakında gelecek. Kronolojik sırayla yayınlanacak koleksiyonun ilk oyunu Halo: Reach'in çıkış tarihi belli oldu.

Microsoft, bu yılın başlarında Halo: The Master Chief Collection'ın PC sürümünü yayınlayacağını ve Halo: Reach'in de klasik koleksiyona ekleneceğini açıklamıştı. Şirket, Halo: Reach'in beta testlerini birkaç aydır sürdürüyordu ve artık koleksiyonun ilk parçasının geleceği tarihi açıkladı.

Microsoft, Halo koleksiyonunu PC'ye sorunsuz şekilde taşımaya odaklandı ve bu yüzden oyunları kademeli olarak, kronolojik sırayla oyunculara sunacak. İlk olarak Halo: Reach, 3 Aralık 2019'da erişime açılacak ve ardından sırasıyla Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST ve Halo 4 gelecek.

Microsoft ayrıca PC sürümlerinin kontrollerini iyileştirerek, fare ve klavye kullanımının akıcı hissettirmesini sağlıyor. Ayrıca geliştirici 343 Industries, Halo: Master Chief Collection'ın çapraz ilerlemeyi desteklediğini açıkladı.

Halo: The Master Chief Collection, ilk oyun Halo: Reach ile birlikte Microsoft Store, Steam ya da PC için Xbox Game Pass aracılığıyla satın alınabilecek. Halo koleksiyonunun tamamına erişmek isteyen oyuncular 61 TL, Halo: Reach'i ayrı olarak satın almak isteyenler 18,50 TL karşılığında ön sipariş verebiliyorlar.

Xbox One ve PC'deki Xbox Game Pass programında Halo: Reach ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak Xbox Game Pass'e abone olmayan kullanıcılar Halo: Reach'in çok oyunculu modunu ücretsiz olarak elde ederken, campaign ve Firefight modlarını ayrı olarak satın almaları gerekecek.