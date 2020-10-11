Formula 1’de sezonun 11. yarışında kazanan bir kez daha Mercedes’in başarılı pilotu Lewis Hamilton’un oldu. Hamilton böylece efsanevi pilot Michael Schumacher’in en çok yarış kazanma rekorunu da egale etmiş oldu.

Formula 1 2019-2020 sezonunun 11. ayağı olan Almanya Grand Prix’i tamamlandı. Yarışı, Mercedes’in Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Böylece Hamilton şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.

Mercedes’ten Bottas’ın da yarış dışı kalmasıyla birlikte Hamilton, şampiyonluk şansını önemli bir ölçüde arttırmış oldu. Son tura kadar en hızlı tur puanını da almaya yakın olan pilotu Verstappen en hızlı turu atarak durdurmayı başardı.

Schumacher’in rekorunu egale etti

Bugünkü yarışın kazananı olan Hamilton, böylelikle Schumacher’in 91 yarış galibiyetiyle elinde tuttuğu en çok yarış kazanan pilot olma rekorunu da egale etmeyi başardı. Yarışın ardından Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, babasının Mercedes için yarışırken taktığı kasklardan birini Britanyalı pilota hediye etti.

Yarışın başlarında Bottas, çok nadir gözüken şekilde araçtaki bir hata nedeniyle yarıştan çekildi. Motor arızalarıyla dikkat çeken yarışta 5 otomobil finish çizgisini göremedi. Zirveyi Hamilton alırken ikinci sırayı Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Üçüncü sırada ise Renault’nun yetenekli pilotu Ricciardo yer aldı.

Böylelikle yaklaşık iki yıl sonra Ricciardo bir kez daha podyuma çıkmayı başarmış oldu. Yarışın en başarılı pilotu olarak Hulkenberg seçildi. Hulkenberg oyların üçte birini almayı başardı. Haas takımından Grosjean bu yarışta sezonun ilk puanlarını aldı.

Hamilton zirvedeki yerini pekiştirdi

Hamilton bu zaferle birlikte sürücüler klasmanında zirvedeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Britanyalı isim 230 puanla zirvede yer alırken en yakın rakibi olan Fin pilot Bottas 161 puanda kaldı. Verstappen 147 puanla 3. sırada ve bu ikiliyi takibine devam ediyor.

Formula 1’de sezona 23-24-25 Ekim tarihlerinde Portekiz Grand Prix ile devam edilecek. Ardından İtalya’ya bir kez daha konuk olacak olan F1, Kasım’da da Türkiye’ye gelecek. Belki de Hamilton’ın rekoruna ülkemizde şahitlik edeceğiz.