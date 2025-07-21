Epic Games'in tıpkı Steam'de olduğu gibi her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken bilgisayarı günümüz seviyesinin altında kalan oyuncular için de oynayabileceği birçok oyunu listelemek istedik.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında aldığınız takdirde bilgisayarınızda rahatlıkla çalışacak olan düşük sistem gereksinimli oyunlar sizlerle.
Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren düşük sistem gereksinimli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Ranch Simulator
|40 TL
|8 TL (-%80)
|Batman Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL (-%80)
|Europa Universalis IV
|699 TL
|69,90 TL (-%90)
|Survive on Raft
|76 TL
|53,20 TL (-%30)
|Overcooked! 2
|70 TL
|17,50 TL (-%75)
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|399,60 TL (-%60)
|Disco Elysium - The Final Cut
|575 TL
|143,75 TL (-%75)
|Dead Cells
|39 TL
|19,50 TL (-%50)
|Assassin's Creed I: Director's Cut
|339 TL
|84,75 TL (-%75)
|Blasphemous
|60 TL
|15 TL (-%75)
|The Wolf Among Us
|39 TL
|19,50 TL (-%50)
|Batman Arkham City Game of the Year Edition
|31 TL
|6,20 TL (-%80)
|Commandos: Origins
|1.800 TL
|1.530 TL (-%15)
|Tomb Raider Game of the Year Edition
|42 TL
|6,30 TL (-%85)
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