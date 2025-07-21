Epic Games'in en sevilen indirim dönemlerinden Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte fiyatı düşen düşük sistem gereksinimli oyunları sizler için listeledik.

Epic Games'in tıpkı Steam'de olduğu gibi her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken bilgisayarı günümüz seviyesinin altında kalan oyuncular için de oynayabileceği birçok oyunu listelemek istedik.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Yaz İndirimleri kapsamında aldığınız takdirde bilgisayarınızda rahatlıkla çalışacak olan düşük sistem gereksinimli oyunlar sizlerle.

Epic Games Yaz İndirimleri'nde indirime giren düşük sistem gereksinimli oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Ranch Simulator 40 TL 8 TL (-%80) Batman Arkham Knight 59 TL 11,80 TL (-%80) Europa Universalis IV 699 TL 69,90 TL (-%90) Survive on Raft 76 TL 53,20 TL (-%30) Overcooked! 2 70 TL 17,50 TL (-%75) Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 399,60 TL (-%60) Disco Elysium - The Final Cut 575 TL 143,75 TL (-%75) Dead Cells 39 TL 19,50 TL (-%50) Assassin's Creed I: Director's Cut 339 TL 84,75 TL (-%75) Blasphemous 60 TL 15 TL (-%75) The Wolf Among Us 39 TL 19,50 TL (-%50) Batman Arkham City Game of the Year Edition 31 TL 6,20 TL (-%80) Commandos: Origins 1.800 TL 1.530 TL (-%15) Tomb Raider Game of the Year Edition 42 TL 6,30 TL (-%85)

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