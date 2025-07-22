Microsoft, Xbox Series X/S için yeni bir sürüm yayımladı. Henüz Insider abonelerinin deneyebildiği sürüm, Xbox'a gelecek yeni özellikleri ortaya koydu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox için yeni bir test sürümü yayımladı. Bu yeni sürüm, konsollara birkaç yeni özellik getiriyor. Xbox Series X/S'te bir süre test edilecek özellikler, sonraki aşamada da tüm Xbox sahiplerinin erişimine açılacak.

Peki Xbox'ın yayımlanan yeni Insider sürümü oyunseverlere neler sunuyor? Bu içeriğimizde Xbox'ın yaklaşmakta olan yeni özelliklerine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Xbox'a gelecek yeni özellikler:

Oyun geçmişini görmenizi kolaylaştıran yeni bir alan:

Xbox'ın test edilen yeni özelliklerinden bir tanesi, geçmişte oynadığınız oyunlarla ilgili. Artık Xbox arayüzünün ana sayfasında geçmişte oynadığınız oyunlarla ilgili yeni bir yer olacak. Cihaz ayırt etmeyen bu alanda geçmişte oynadığınız oyunlar gösterilecek. Böylelikle bir oyuna kaldığınız yerden devam etmek her zamankinden kolay olacak.

Xbox'ta yüklü olan oyunlara Xbox PC uygulamasından ulaşabilme:

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Xbox'ta yüklü olan oyunların artık PC'lerden oynanabileceğinden bahsetmiştik. İşte bu özellik Xbox Series X/S için yayımlanan yeni Insider sürümde erişime açılmış durumda. Cloud Gaming aracılığıyla sunulacak özellik, oyunseverlerin Xbox'a yükledikleri bir oyunu PC'ye tekrar yüklemeye gerek kalmadan oynamalarını sağlayacak.