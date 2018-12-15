Su ile temas demek elektronik aletlerin büyük kısmı için sorun demek. Harddiskler için de durum böyle.

Sel, yağmur, dikkatsizlik gibi pek çok sebepten dolayı harddisklere ve hafıza üniteleri suyla temas ediyor. Böyle durumlarda harddisklerde yer alan verileri kurtarmak çok önemli hale geliyor. Çoğu zaman veriler, harddiskin kendisinden daha değerli oluyor.

Veri kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, verilerin geri kazanılmasında izlenmesi gereken yola dair açıklamalarda bulundu. Harddisklerin çok hassas cihazlar olduğunu ve hemen müdahale edilmemesi durumunda verilerin kalıcı olarak kaybedilmesi riski olduğunu söyleyen Günal, yapılması gerekenleri de anlattı.

Diski Kurutmayın

Islanmış bir diski kurutmak diskin içindeki bilgilerin daha büyük tehlikeye girmesine sebep oluyor. Çamurlu ya da köpüklü suya düşmüş bir harddiski yıkamak, cihazı güneşin altına ya da soba karşısına koymak, saç kurutma makinesi ile kurutmak demek verilerin kaydedildiği plakanın zarar görmesi demek. Plakanın zarar görmesi demek de verilerin tamamen kaybolması demek. Uzun süre sıvı temasına kalmış diskler, aynı sıvıdan örnek alınarak kurtarılıyor.

Diskin İçini Açmayın

Özellikle disk kapağının kesinlikle açılmaması gerekiyor. Disk plakalarının hava ile temas etmesi halinde verilere erişilemiyor. Profesyonel kurumlarda yer alan cleanroom adlı tozdan arındırılmış odalar dışında hiçbir yerde bu kapaklar açılmamalı.

Diskiniz Islandığında Ne Yapmalısınız?

En hızlı bir şekilde profesyonel yardım almaya gidin. Serap Günal, söz konusu disklerin kağıt havluya sarılarak, kapalı ve diskin hareketini engelleyecek bir paket içerisinde uzmanlara ulaştırılması gerektiğini söylüyor. Veri kurtarma sürecinin doğru şekilde oluşturulması için, diske etki eden sıvıdan da örnek sağlanması önemli.