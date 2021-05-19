Huawei, profesyoneller ve oyuncular için ürettiği yeni monitörleri tanıttı. Teknoloji devi, MateView ve MateView GT isimleriyle karşımıza çıkan monitörleriyle, kullanıcılar için oldukça ilgi çekici özellikler sunuyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, profesyonelleri ve oyuncuları hedef alan yeni MateView ve MateView GT monitörlerini tanıttı. Profesyoneller için ayrı, oyuncular için ayrı özellikler sunan bu monitörler, iki tarafın da ilgisini çekecek birçok özellik sunuyor.

Aralarındaki farktan bahsetmek gerekirse MateView, profesyonelleri hedef alan bir monitör. Sade bir tasarıma sahip ve konu iş ve üretkenliğe geldiğinde sunduğu özellikler sayesinde iyi bir seçim olacak gibi görünüyor. MateView GT ise daha yüksek tazeleme hızı, kavisli ekranı ve ekran oranıyla daha çok oyunculara yönelik bir monitör. Ayrıca oyun odaklı bir monitör olmasına rağmen MateView GT, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü, DCI-P3 renk uzayınınsa yüzde 90'ını kullanıcalara sunabiliyor.

Huawei MateView

Huawei, MateView monitöründe profesyonel odaklı özellikler sunuyor. 28.2 inç ekrana sahip monitörün ekran tazeleme hızı 60 Hz. IPS panel kullanan monitörün parlaklık değeriyse 500 nit. HDR400 de destekleyecek olan monitör bunun yanında 3840x2560 piksel 4K çözünürlüğü de 3:2 ve 1200:1 görüntü oranlarıyla kullanıcılara sunuyor. Gösterişli göründüğünü söyleyemeyeceğimiz monitörde sade bir tasarım kullanılmış.

MateView GT

Gelelim oyunculara yönelik monitör MateView GT'ye. Tasarım konusunda, görselde görebileceğimiz üzere MateView'in aksine daha gösterişli bir monitör karşımızda. Monitörün altına konumlandırılmış 5 W'lık hoparlörler bir yandan tasarıma katkıda bulunurken öte yandan güzel bir ses deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Oyun odaklı MateView GT ile Huawei, 34 inç boyutunda kavisli bir ekranı, 21:9 ve 4000:1 görüntü oranlarıyla kullanıcılara sunuyor. 3440x1440 çözünürlük sunan monitörün oyuncular için fazlasıyla önemli olan ekran tazeleme hızıysa 165hz. TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip olan monitör, uzun oyun seanslarında göz yorgunluğunu en aza indirmeyi amaçlıyor.

Profesyonelleri ve oyuncuları hedef alan MateView ve MateView GT monitörlerin fiyatları ise şu şekilde:

Huawei, MateView monitörünü 1 Haziran 2021 tarihine kadar, sadece beyaz renk seçeneğiyle Çİn'de satışa sunacak. MateView GT modeliyse, sadece siyah renk seçeneğiyle aynı tarihte Çin'de satışa sunulmuş olacak

MateView: 730 Dolar (6120 TL)

MateView GT: 560 Dolar (4700 TL)

Huawei monitörlerin fiyatları Çin'in para birimi olan 'Yuan' ile belirlendiği için dolar fiyatların yaklaşık olarak bu şekilde olduğunu belirtelim.