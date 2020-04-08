Harvard Profesörünün Koronavirüs Ürettiği İddiası Yalanlandı

ABD hükümetinin yeni tip koronavirüsü biyolojik silah olarak üretip Çin'e sattığı için Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Charles Lieber'i tutukladığı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Lieber aslında Çin’in bir fon programına katılmasıyla ilgili yalan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış.

Kolektif hafızamıza kazınan çoğu olayda olduğu gibi, küresel bir pandemi haline gelen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını hakkında da pek çok komplo teorisi üretiliyor. Şu sıralar, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Charles Lieber’in ABD’de ürettiği koronavirüsü Çin’e sattığı için tutuklandığı yönündeki iddialar, sosyal medyada viral olmuş durumda.

Crowdtangle'a göre, bu iddianın farklı versiyonları 7 Nisan 2020 itibarıyla Facebook'ta 79.000'den fazla dilde paylaşıldı. ABD Adalet Bakanlığı’na ait resmi açıklama videosu ile paylaşılan yayınlarda, “ABD, koronavirüs biyo-silahını üreten ve Çin'e satan adamı buldu: Harvard Üniversitesi Kimya ve Biyoloji bölüm başkanı Prof. Dr. Charles Lieber. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre Dr. Lieber bugün tutuklandı” ifadeleri yer alıyor.

Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü başkanı Prof. Dr. Charles Lieber

Peki, bu iddianın aslı astarı bulunuyor mu? Şöyle ki, Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Charles Lieber, 28 Ocak 2020 tarihinde gözaltına alındıktan sonra gerçekten tutukladı ancak bu tutuklama yeni tip koronavirüsü yaratığı ya da Çin'e sattığı için olmadı.

Prof. Dr. Lieber, Çin’in bir fon programına katılmasıyla ilgili yalan beyanlarda bulunduğu ve Harvard ile anlaşmasını hiçe sayarak, Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nden (WUT) ücret aldıkları için tutuklandı.

Prof. Dr. Lieber, Amerikalı yetkililere yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı

28 Ocak 2017'de savcılar, Lieber'i yurtdışında çalışan araştırma görevlilerini Çin’e çekmeyi amaçlayan ‘Thousand Talents Plan’ adlı programı hakkında yanıltıcı bilgiler vermekle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre Prof. Dr. Lieber, görev yaptığı Harvard Üniversitesi'nden habersiz olarak Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nde (WUT) ‘Stratejik Bilim İnsan’ olarak çalışmaya başlıyor.

2012-2017 yılları arasında ‘Thousand Talents Plan’ programında sözleşmeli bir katılımcı olan Amerikalı araştırmacı, bu süre zarfında hem yalan beyan verdi hem de Çin hükümeti ile yakınlık kurdur ancak tüm bunları yaparken, ne Harvard Üniversitesi’ne ne de Amerikan makamlarına bilgi veriyor.

Tüm bu gelişmeler, sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından, Prof. Dr. Lieber'in yeni tip koronavirüsü yarattığı ve Çin'e sattığı için tutuklandığı şeklinde dolaşıma sokuldu. ABD Adalet Bakanlığı'na ait resmi videoyu gören diğer kullanıcılar da, iddianın doğru olduğunu düşünerek paylaştı. Halbuki daha önce, yeni koronavirüsün genetik olarak tasarlandığı veya bir laboratuvarda üretildiği yönündeki iddialar çürütülmüştü.

Kısacası Harvard Üniversitesi Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Charles Lieber, yeni tip koronavirüsü biyolojik silah olarak ürettiği veya sattığı için değil, Çin hükümeti tarafından finanse edilen bir hibe programı hakkında yalan beyanlar verdiği gerekçesiyle tutuklandı.