Yeni Koronavirüsün Biyolojik Silah Olmadığı Kanıtlandı

Yeni ölümcül koronavirüsün kökenini tespit etmek için genomunu inceleyen bilim insanları, virüsün insan yapımı olmadığını kanıtladı. Bilim insanları, virüsün evrilerek insana saldırmasına neyin neden olduğuna ilişkin iki senaryo geliştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 9.790 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün (COVID-19) kökeni araştırılmaya devam ediyor. Virüsün kökenine dair çok sayıda komplo teorisi de ortaya atılırken, bilim insanları bu meseleye son noktayı koymuş gibi görünüyor.

COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin genomunu inceleyen bilim insanları, virüsün kökenini tespit etmeye çalıştılar. Araştırmaları sonucunda bilim insanları, yeni koronavirüsün doğal yollardan evrimleştiğine kanaat getirdi. Böylece, virüsün laboratuvar ortamında hazırlanan bir biyolojik silah olduğu iddiaları çöpe atıldı.

Virüsün yapısı biyolojik silah iddialarını boşa düşürüyor

Scripps Research, Tulane Üniversitesi, Sydney Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırmaları sonucunda yeni koronavirüsün mühendislik eseri olmadığını açıkladılar. Science Daily'ye konuşan Scripps Research, yeni virüsün genom dizilemesini bilinen başka koronavirüs türleriyle karşılaştırdıklarında, yeni virüsün doğal süreçlerle oluştuğunu kesin olarak belirleyebildiklerini söyledi.

Araştırmacılar, virüsün 'spike protein' adı verilen bir kimyasal bileşenini araştırdılar. Spike protein, virüsün insan hücresinin 'kapısını açmasını' sağlayan özel bir kimyasal bileşen. Araştırma sonucunda, spike proteinin insan hücresinin dışında ACE2 reseptörünü hedef aldığı keşfedildi.

Virüsün ACE2 reseptörüne bağlanmasının çok etkili olduğunu belirten araştırmacılar, bunun da ancak doğal seçilimle meydana gelebileceğini söylüyorlar. Ayrıca hastalığa neden olan diğer virüslerin genomlarıyla da kıyasla yapıldı. Eğer laboratuvarda üretilmiş olsaydı, COVID-19, daha önceden bildiğimiz var olan bazı virüslere benzerdi.

Spike proteinin RBD kısmındaki mutasyonların ve ayırt edici gücünün biyolojik silah ihtimalini ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, virüsün insana nasıl bulaştığına ilişkin de iki ayrı senaryo geliştirdiler. Birinci senaryoda, virüs şu andaki haline insana sıçramadan önce konak bir hayvanda evrimleşerek ulaştı. Eğer durum buysa gelecekte yeni salgınlar yaşanabilir çünkü virüsün ilk ortaya çıktığı 'sıfırıncı hayvan'ın ne olduğuna ya da yeni koronavirüsün bu hayvanlarda ne ölçüde yaygın olduğuna dair çok az bilgimiz var.

İkinci senaryodaysa, virüs insana sıçradıktan sonra evrim geçiriyor ve şu andaki patolojik formuna ulaşıyor. Bu senaryo geçerliyse, insandaki virüsü yendiğimiz takdirde başka mutasyonlar haricinde ortadan kalkacak.