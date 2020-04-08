COVID-19 Salgının Sıfır Noktası Wuhan'daki Karantina Kalktı

Bugüne kadar dünya çapında milyonlarca insana bulaşan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının sıfır noktası olan Wuhan’daki karantina resmen sona erdi. Bugünden itibaren Wuhan’da yaşayan kişiler izin almadan kentten ayrılabilecek.

COVID-19 pandemisinin patlak vermesinin ardından dünya gündeminin baş köşesine oturan Çin’in Wuhan kenti, karantina günlerine resmen veda etti. The Global Times’ın aktardığı bilgilere göre Wuhan’da yaşayanlar, bugün itibarıyla kentten izin almadan çıkabilecekler.

Aynı haberde, kentte uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılmadığı söylenirken, okulların bir süre daha kapalı kalacağı ifade ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı hiçbir can kaybının meydana gelmediği bildirilmişti. Söz konusu süre zarfında 32 yeni vakanın tespit edildiğini aktaran Çinli yetkililer, bu vakaların tümünün yurtdışı kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Henüz tam olarak belirlenemese de, yeni tip koronavirüs salgının Wuhan kentinde canlı hayvanların satıldığı bir pazardan çıktığı tahmin ediliyor. Çin'de meydana gelen ölümlerin yüzde 90'ından fazlası Wuhan'ın bağlı olduğu 56 milyon nüfuslu Hubei eyaletinde yaşanmıştı. Ülkede şu an 81.802 vaka bulunuyor. Bu vakaların 77.279’u tedavi olurken, 3.333’ü ise yaşamını yitirdi.

Bununla birlikte Çin Komünist Partisi'nin (CPC) ilk başlarda salgını örtbas etmek için aşırı çaba harcaması hem yayılmasını kolaylaştırdı hem de kaynağını gizledi. Nitekim Çinli yetkililer, hastalık ortaya çıktıktan ancak dört hafta sonra Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) bilgilendirdi. Bugüne geldiğimizde ise karşımızda gerçekten korkutucu bir tablo bulunuyor.

Çin, dünya genelinin aksine salgını büyük oranda kontrol altına almayı başardı

DSÖ ve diğer sağlık otoritelerinin aktardığı bilgilere göre, bugüne kadar dünya çapında 1.430.453 kişiye COVID-19 teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle son 24 saatte 7.326 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile birlikte toplam ölümlü vaka sayısı 82.133 oldu. Tedavi edilen vaka sayısı ise son 24 saatte 23.983 artışla 301.385’e ulaştı.