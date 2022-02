Harvard Profesörü Yüksek Çözünürlüklü UFO Fotoğrafı Umuyor

Harvard profesöfrü Avi Loeb önümüzdeki yıllarda yüksek çözünürlüklü bir UFO görseli görmeyi beklediğini açıkladı. İnsanların bu konuyu çok hafife aldığını söyleyen profesör, herkesi daha bilinçli olmaya davet ediyor.

Uzay, insanlık olarak hepimizin çok merak ettiği, ancak hala hakkında sayısız bilmeceyle dolu bir alan. Bu kadar gelişmiş teleskoplarımız olmasına rağmen hala uzayda bir yaşam olduğunu doğrulayamadık. Çoğu bilim insanına göre uzayda yaşam tahmin ettiğimizden çok daha ilkel bir şekilde karşımıza çıkacakken, bazı bilim insanları da uzaylıların var olduğuna hatta ufolarla dünyayı ziyaret ettiğine inanıyor.

Bu konu bilim dünyasında tartışmalı bir konu olsa da ufoların gerçekten bulunduğuna inanan bazı bilim insanları da var. Bunlardan biri ise günümüzün en iyi üniversitelerinden birinde profesör olan Avi Loeb. Profesör Loeb, yaptığı açıklamalarla insanları bu konuda daha duyarlı ve daha bilinçli olmaya davet ediyor.

Profesör, önümüzdeki iki yıl içerisinde yüksek çözünürlüklü bir UFO görüntüsünün kayıtlara geçmesini umut ediyor

Bunlardan biri olan Harvard Üniversitesi profesörü Avi Loeb, meslektaşlarının UFO araştırmalarını daha çok ciddiye almalarını öneriyor. Dünya dışı yaşam arayışı konusunda araştırmalar yapan Loeb, Loeb Guardian'a verdiği bir röportajda, önümüzdeki birkaç yıl içince UFO'ya ait "yüksek çözünürlüklü görüntü" toplamayı umduğunu belirtti.

Dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard’da profesör olan Loob, gazeteye yaptığı açıklamada, “Gelecek neslin UFO araştırmalarını tartışmak için özgür olmasını ve bu araştırmaların ana akımın bir parçasını olmasını gerçekten istiyorum.” şeklinde açıklama yaptı. Umudunun olağandışı bir şeyin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yakalamak veya bunun için bir kanıt bulmak olduğunu söyleyen Loob, umduğu bu amacının önümüzdeki bir veya iki yıl içinde gerçekleşmesini beklediğini dile getirdi.

Loeb, önceki senelerde de benzer araştırmalar gerçekleştirmişti

Geçen yıl Futurism’e, 2017’de Güneş Sistemi’mizde sürüklenen yıldızlararası bir nesnenin bir uzay kayasından ziyade uzaylı sondası olabileceğini iddia ettiği “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” adlı kitabı hakkında konuşan Loeb, meslektaşlarının UFO araştırmalarına karşı temkinli olduğunu ve çıkan sonuçların genellikle doğal olaylar veya komplo teorisi başlığı altında reddediliğini söyledi.

Loeb’in iddiaları gerçek mi bilinmez, ancak Harvard Üniversitesi’ne bağlı bir profesörden önümüzdeki senelerde yüksek çözünürlüklü UFO görselleri bekleyebiliriz. Peki sizler UFO’lar hakkında ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmında buluşalım.