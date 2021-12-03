Pentagon, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı raporlarla ‘tanımlanamayan gök cisimlerinin’ (UFO) varlığını onaylamıştı. Bu konuda beklenmedik şekilde şeffaf davranan Pentagon’un bu tavrı, ABD Savunma Bakanlığı’nın yeni birimi ile değişebilir.

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir genelgede ‘Tanımlanamayan Hava Olayları’ biriminin yerini başka bir birimin alacağını açıklamıştı. ‘Hava Cisimleri Tanımlaması ve Yönetim Senkronizasyonu Grubu’ gibi ağız dolusu bir adı olan yeni birim, tanımlanamayan hava cisimlerini tespit etmek ve analiz etmek için kullanılacak.

Bilindiği üzere Pentagon, UFO olaylarıyla ilgili geçtiğimiz yıllarda bir hayli şeffaf davranmaya karar vermişti. Uzun zamandır eski savaş pilotlarının varlığını savunduğu UFO’lar, Pentagon tarafından da onaylandı. Fakat ABD Savunma Bakanlığı’nın kurduğu yeni birimin, Pentagon’un son zamanlardaki şeffaflığına son vereceği düşünülüyor. İddialara göre UFO’larla ilgili gelecekte elde edilen bilgiler kamuoyuna açık şekilde paylaşılmayabilir.

'Gizli kapaklı araştırılmaması gerekiyor.'

Barack Obama’nın başkanlığında Savunma Bakanlığı’nda görev alan Marik von Rennenkampff, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada yeni kurulan birimin, Pentagon’un son dört yıl içinde sergilediği şeffaf tutuma son vereceğini ileri sürüyor. Buna ek olarak, Savunma Bakanlığı’nın eski istihbarat ajanı olan Luis Elizondo, UFO araştırmalarının hükümetlerin oluşturduğu birimlerde gizli kapaklı olarak değil, bilgilerin paylaşıldığı bir ortamda yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

ABD Ulusal İstihbaratı, şu ana kadar paylaştıkları raporlarda 18 tane tanımlanamayan hava cisminin, insan teknolojisinin çok ötesinde olduğunu paylaşmıştı. İnsan vücudunun kaldıramayacağı şekilde hızlanıp yavaşlayan gök cisimlerinin herhangi bir itici güç kullanmıyor olmaları da dikkat çeken bir bilgiydi. ABD hükümetinin onayladığı UFO’larla ilgili önümüzdeki yıllarda ne tür bilgilerin ortaya çıkacağını zaman gösterecek.