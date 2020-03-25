Hewlett Packard Enterprise (HPE), bazı SSD sürücülerin, kullanıcılar şimdiden önlem almazsa onlar için felaket olabilecek şekilde kötü çöktüğünü açıkladı. Bu SSD’ler teknik olarak dibe vuruyor.

Zaman zaman ürünlerde üretimden kaynaklı olarak sorunlar karşımıza çıkabiliyor. Bu hatalı ürünlerin büyük ve pahalı olanları genelde geri çağrılıyor. Daha ucuz olanları ise genelde boşa çıkıyor.

Hewlett Packard Enterprise (HPE), bazı SSD disklerinde üretimden kaynaklanan bir hata olduğunu açıkladı. Bu hatalı SSD’ler, belli bir süre kullanıldıktan sonra geri dönüşü olmayan şekilde bozuluyor.

40.000 saat ömür

Üretici yazılımları olan firmware içerisinde bulunan bir hatadan kaynaklanan bu sorunun, tam olarak 40 bin saatlik (4 yıl, 206 gün, 16 saat) kullanımın ardından SSD’nin çökmesine neden olduğunu gösteriyor. Firma ayrıca, SSD çökmesi yaşandıktan sonra ne SSD’nin ne de içindeki verilerin kurtarılamadığını belirtiyor.

Bu türden bir sorun, ortalama bir ev kullanıcısı için oldukça büyük bir sorun oluşturabilir. Öte yandan, firmalar böyle bir sorunla karşılaşmaları halinde çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır.

HPE’nin ürün tanımına göre bu cihazlar, 'büyük veri analizi, bulut bilişim, aktif arşivleme, veri tabanı uygulamaları ve veri ambarları' için kullanılıyor. HPE, bu cihazları hem tek başına hem de HPE ProLiant, Synergy ve diğer depolama ürünlerinde sattı.

RAID güvenlikleri boşa düşebilir

Normal şartlarda, büyük veri çökmelerinin önüne geçilmesi için alınacak olan önlemler bulunuyor. RAID sistemleri, birbirine bağlı disklerden oluşuyor ve bu disklerden biri arızalansa bile diğerleri onun yerini alabiliyor.

Öte yandan şirketler, bu sistemleri kurmak için toplu alımlar yapıyor. Haliyle de RAID sistemindeki diskler neredeyse eş zamanlı olarak kuruluyor. Bu da peşpeşe çökmeleri anlamına geliyor. HPE de açıklamasında bu durumun altını çiziyor.

Bahsi geçen ürünler ise 800 GB ve 1,6 TB SAS modeller ve depolama ürünleri olarak biliniyor. Tam ürün listesiyse burada yer alıyor. Bu durumdan tüm HPD7 ve öncesindeki donanımlar etkileniyor. HPE, donanımın içindeki yazılımı güncellemek nasıl yapacağınızı, güncellemeleri ve toplam kullanım süresini nasıl görebileceğinizi de açıklıyor. HPE’ye göre donanımlardaki çökme, en erken ekim ayında başlayacak.