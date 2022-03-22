Hava Kalitesi En Yüksek ve En Düşük Ülkeler Açıklandı

2021 yılına ilişkin küresel hava kalitesi raporunu yayınladı. IQAir tarafından yapılan araştırmaya göre 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarını karşılayan bir tek ülke bile olmadı. Yani gezegenimizdeki hava, olması gerekenden çok daha kötü durumda...

İsviçre merkezli hava kalitesi takip şirketi IQAir, 2021 yılına ilişkin küresel hava kirlilik raporunu yayınladı. Yayınlanan rapor, gezegenimizin olması gerekenden çok daha kirli olduğunu ortaya koydu. Zira Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği standartlar, 2021 yılında tek bir ülke tarafından bile karşılanamadı. DSÖ, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamayla hava temizlik kriterinin, bilinen en küçük ve tehlikeli parçacıkların (PM2.5) metreküp başına 5 mikrogramdan daha düşük olması gerektiğini söylemişti.

IQAir'ın 6.475 şehirde yaptığı araştırmaya göre yeryüzünde DSÖ standartlarında hava kalitesine sahip olan bölgelerin oranı, yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti. 93 şehirdeki hava kalitesi oranı ise olması gerekenden en az 10 kat kötüydü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan IQAir yöneticisi Christi Schroeder, hava kalitesini artırmak için çabalayan ülkelerin olduğunu ancak bunun tam aksinin de yaşandığını belirtti. Schroeder'e göre Çin, hava kalitesini iyileştirme noktasında olumlu adım atan ülkelerden bir tanesi...

Hava kalitesinin en kötü olduğu ülke: Bangladeş

IQAir tarafından yapılan incelemelere göre dünyada hava kalitesinin en kötü olduğu ülke Bangladeş. Ülke, 2020 yılında da aynı pozisyondaydı. İlk kez araştırma kapsamına alınan Afrika ülkesi Çad ise hava kalitesi en kötü olan ikinci ülke olarak kayıtlara geçti. Yeni Delhi'nin ise hava kalitesinin en kötü olduğu başkent olduğu belirtildi.

Türkiye'nin hava kalitesi ne durumda?

IQAir'ın interaktif haritasına baktığımızda, hava kalitesi çalışmasının ülkemizin dört bir yanında yapıldığını görüyoruz. Bu bağlamda, hava kalitesi ölçümünün yapıldığı ve ölçümler sonucunda en iyi sonucu veren şehrimiz, Çankırı. Araştırmaya dahil edilen 6475 şehir arasında 4047. sırada olan Çankırı'nın havasında bulunan zararlı partikül oranı 9.3 µg/m³ olarak tespit edildi. Aynı oran İstanbul, Ankara ve İzmir için 17 seviyelerindeyken Türkiye'de hava kalitesinin en kötü durumda olduğu şehrimiz; Iğdır. Iğdır'ın havasındaki zararlı partikül oranı 66.2 µg/m³. Türkiye ise 117 ülke arasında 20 μg/m³ zararlı partikül oranı ile 46. sırada yer alıyor.

Hava kalitelerine göre ülkelerdeki durum

Ülkelerin sıralaması ise şöyle:

Araştırmaya göre hava kalitesinin en iyi olduğu ülkeler:

Yeni Kaledonya

Virgin Adaları

Porto Riko

Cape Verde

Saba

Hava kalitesinin en kötü olduğu ülkeler ise şöyle: