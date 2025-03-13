Bilim insanları, plastikleri parçalamanın ve geri dönüştürmenin yeni bir yöntemini buldu. Bu toksik olmayan ucuz yöntemde katalizör ve hava kullanılıyor.

Plastik atıklar, gezegenimiz için en büyük çevre sorunlarından biri konumunda. Onların parçalanması, gerçekten çok büyük önem taşıyor. Yeni bir çalışma da bu konuda çok ilginç bir çözüm sunulabileceğini ortaya koyuyor.

Green Chemistry üzerinden yayımlanan araştırmaya göre ABD’deki Northwestern Üniversitesinden araştırmacılar, plastiği hava kullanarak parçalamayı başardı.

Ucuz, toksik olmayan katalizör ve hava yoluyla çalışıyor

Bilim insanları, plastiği parçalamak için çok basit ve ucuz bir yöntem geliştirdiler. Toksik olmayan, çevre dostu, çözücü içermeyen bu yöntemde bir katalizör kullanıldı. Bununla, en yaygın plastiklerden olan tereftalat içindeki bağlar parçalandı.

Daha sonrasında ise kırılmış parçalar, ortam havasına maruz bırakıldı. Havadan gelen az miktardaki nemle materyal, polyesterlerin öncüsü olan teraftalik aside dönüştürüldü ve başarılı sonuçlar elde edildi. Araştırmacılar, bu monomerlerin yeni plastik ürünlere veya daha farklı malzemelere geri dönüştürülebileceklerini ifade etti.

Sadece 4 saatte %94 oranında teraftalik asit elde edilebildiği de eklendi. Bu da hızlı ve verimli bir yöntem olduğunu gözler önüne serdi. Bilim insanları, dayanıklı ve geri dönüştürülebilir olmasının etkinliğini kaybetmeden tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlayacağını ekledi. Süreç, plastik şişeler, tişörtler ve diğer karışık plastik atıklar üzerinde denendikten sonra da başarılı sonuçlar alındı. Hatta renkli plastikler bile saf, renksiz teraflatik aside dönüştürülebildi.

Bu sistem, eğer yaygınlaşırsa plastik atık konusunda devrim yaratabilir. Kirliliği önemli derecede azalttığını, çevresel ayak izinin yok olduğunu ve malzemelerin atılmak yerine yeniden kullanılabilir hâle geldiğini görebiliriz.