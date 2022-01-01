Yeni nesil mobil iletişim hizmeti 5G'nin , yakın bir zamanda Amerika’da kullanılmaya başlanması planlanıyor. Ancak bazı havayolu şirketleri, 5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasının; uçak güvenliğini olumsuz etkilemeyeceği kanıtlanana kadar ertelenmesini talep ediyor.

2019 yılında ilk defa Çin’de kullanılmaya başlayan mobil telekomünikasyon hizmeti 5G, 5 Ocak’tan itibaren Amerika’da kullanılmaya başlayacak. Ancak pek çok güzel özellikleri içeren bu yeni teknolojinin, havacılık sektörüne bazı olumsuz getirileri de olabilir.

ABD’li telefon şirketleri AT&T ve Verizon’un 5 Ocak’ta 5G teknolojisine geçiş yapacağını duyurması, havacılık şirketlerinin endişelenmelerine neden oldu. 11 farklı havayolu şirketinin dahil olduğu Airlines for America derneği, ABD Hükümeti’ni havalimanlarının yakınında 5G kullanımının onaylanmasını ertelemeye davet etti.

Havayolu şirketleri 5G kullanımının ertelenmesini talep ediyor

Dünyanın öncü havacılık şirketlerinden Boeing ve Airbus geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili ABD Hükümeti’ne bir uyarıda bulunmuştu. Şirketler, 5G teknolojisinin havacılık sektöründe bazı güvenlik sorunlarına yol açabileceğini, uçakların güvenli bir şekilde çalışma yeteneğini olumsuz etkileyebileceğini dile getirmişti. AT&T ve Verizon adlı telekomünikasyon şirketleri, daha önce benzer gerekçelerle 5G hizmetini sunmayı 5 Ocak 2022’ye ertelemeyi kabul etmişti. ABD’deki Delta, United, FedEx, UPS, Amerikan ve Southwest’in de dahil olduğu 11 yolcu ve kargo havayolu şirketlerini temsil eden Airlines for America, 5G kullanımının biraz daha ertelenmesini talep etti.

5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasına günler kala bir grup havayolu şirketi, Federal İletişim Komisyonu’na acil durum talebinde bulundu. 5 Ocak’tan itibaren kullanılmaya başlayacak 5G kablosuz iletişim hizmetinin herhangi bir uçağın konumu belirlemek için kullanılan radyo sinyallerine müdahale edebileceği konusunda endişelerini belirtti. Havayolu şirketleri, yeni teknolojinin havalimanlarının yakınında kullanıma sunulmasının; sinyallerin uçakların uçuşunu engellemeyeceği kanıtlanana kadar ertelenmesini istedi.

ABD’deki kablosuz iletişim endüstrisini temsil eden ticaret birliği CTIA, daha önce 5G’n,n uçak sensörleri üzerinde olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için bazı önlemler alınacağını söylemişti. Ancak henüz herhangi bir yöntem hakkında bilgi verilmedi.