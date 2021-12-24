ABD’de bir deprem uyarı sistemi olarak kullanılan mobil uygulama, Pazartesi günü Kaliforniya’da yaşanan büyük deprem öncesinde yarım milyon kullanıcıya uyarı gönderdi. ShakeAlert adlı uygulama, bu alanda atılmış son derece büyük bir adım olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda ülkemize de büyük yıkım getiren deprem felaketi, tahmin edilmesi son derece zor olduğu için yaşanan hasarların boyutunu artırıyor ve aynı zamanda öncesinde de insanlarda endişeyi tetikliyor. Uzmanlar bu alanda çalışmalarını devam ettirseler de depremi çok önceden tahmin edebilecek bir sistem henüz geliştirilmedi. Ancak ShakeAlert adlı bir mobil uygulamanın kayda değer bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

ABD’de kullanılan bir deprem uyarı sistemi olan ShakeAlert, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’ndan gelen verilerle olası bir sallantıda kullanıcıların telefonuna uyarı gönderiyor. Sistem, şu ana kadarki en büyük sınavını Pazartesi günü Kaliforniya’da yaşanan 6,2 boyutundaki deprem sırasında verdi. Kullanıcılardan alınan bilgilere göre ShakeAlert, deprem yaşanmadan 10 saniye önce yarım milyon telefona uyarı göndererek güvenilirliğini doğruladı.

Uygulama, büyük umut vaat ediyor:

“Deprem tespit edildi! Çömelin, korunun, tutunun. Kendinizi koruyun.”

İlk kez 2018 yılında Los Angeles şehrinde kullanıma sunulan uygulama, yaklaşık bir yıl içerisinde Kaliforniya eyaletinin tamamında kullanılabilir hale gelmişti. Pazartesi günü yaşanan deprem, uygulama geliştirildiğinden bu yana yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmasa da Los Angeles şehrindeki bazı kullanıcılar, sarsıntıyı hissettiklerini ancak bir uyarı almadıklarını ifade etti.

Bunun sebebiyse depremin merkez üssünün Los Angeles şehir merkezinden yaklaşık 240 km uzakta olmasıydı. Bunun üzerine uygulamanın geliştiricileri, sarsıntı algılayıcılarının seviyesini düşüreceklerini ve böylece daha ufak sarsıntılarda da kullanıcılara uyarı gönderileceğini açıkladı. Buna ek olarak, yaşanan bu depremden elde edilen verilerle ShakeAlert’ün daha da iyi bir seviyeye taşınacağı bilgisi paylaşıldı. Uzmanlar, uygulamanın bu alanda atılmış büyük bir adım olduğu görüşünde.