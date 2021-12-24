BİM, yeni mobil uygulamasını kullanıma sundu. "BİM Market" olarak isimlendirilen bu uygulama, BİM ürünlerinin internet üzerinden satın alınabilmesini sağlıyor. Ayrıca BİM Aktüel ürünleri de bu uygulama üzerinden incelenebilecek.

E-ticaret sektörünün giderek büyümesi ve artık market alışverişlerinin bile internet üzerinden yapılmaya başlanması, Türkiye'deki en büyük market zincirlerinden BİM'i harekete geçirdi. "BİM Market" isimli bir mobil uygulama geliştiren ve bu mobil uygulamayı bugün itibarıyla yayınlayan şirket, artık internet üzerinden de alışveriş imkanı tanıyacak.

Aslına bakacak olursak Türkiye'deki zincir marketlerin büyük bir çoğunluğu zaten internet üzerinden alışveriş imkanı tanıyordu. Ancak BİM, bugüne kadar akıllı telefon ya da internet sitesi üzerinden ürün satışı yapmamıştı. BİM Market ile bu durum değişmiş oldu. Böylelikle BİM'de satılan ürünlere birkaç dokunuş ile ulaşılmış olacak.

Ürünlerin sayısı her hafta artacak

Konuyla ilgili açıklamalarını "Müjde! BİM Cebinizde" sloganıyla yapan zincir market, ilk etapta yalnızca beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapacak. Şu an için sınırlı sayıda ürün satışının yapıldığı platforma, her cuma yeni ürünler eklenecek. Tüm bu ürünler, ücretsiz kargo ve kredi kartına taksit imkanlarına da sahip olacak. Ayrıca BİM Aktuel ürünleri de artık bu uygulama üzerinden incelenebilecek.