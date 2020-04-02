Hayatta Kalma Oyunu Windbound Duyuruldu

Deep Silver ve 5 Lives Studios, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve bilgisayar için yayınlayacağı yeni hayatta kalma oyunu Windbound’u açıkladı. Oyun, 28 Ağustos’ta piyasaya çıkacak.

Son yılların en popüler oyun türlerinden bir tanesi de hayatta kalma oyunları oldu. Temel olarak bu oyunların hepsinde amacımız, etrafımızdaki tehditlerden uzak kalmaya çalışmak ve bulabildiklerimizle kendimizi idare etmektir.

Bu türün en son duyurulan üyesi ise Windbound olacak. Oyun, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve bilgisayar üzerinden oynanabilecek ve 28 Ağustos’ta raflardaki yerini almış olacak. Bu defa denizlere de açılacağız gibi duruyor.

Issız bir adaya düşseniz…

Yılların bitmek bilmeyen muhabbeti olan ıssız adaya düşme, bu oyunda başımıza geliyor ve yanımıza aldığımız üç şey falan da yok. Haritalarda yer almayan küçük bir adaya düşüyoruz. Daha sonra da adaya alışmak, adayı keşfetmek ve denizlere açılmak için kendimizi geliştiriyoruz.

Oyunun dağıtımcısı Deep Silver, oyunda “gözümüzün görebildiği her yeri” keşfedebileceğimizi söylüyor. Unutulmuş Adalar adı verilen bölgenin gizemlerini keşfedeceğimiz ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşacağımız da oyunun tanıtımında yer alıyor.

Oyun yalnızca karayla sınırlı kalmıyor ve denize de yayılıyor. Hatta oyunun önemli kısmı yelkenli salımızda geçiyor ve bu salı sürekli olarak geliştiriyoruz. Böylece adalar arasında yolculuk yapmamız mümkün oluyor.

Ada macerası

Oyun şimdilik tek oyunculu olacak gibi gözüküyor. Tabii daha önce Don’t Starve gibi oyunların çok oyunculu versiyonlarını da gördüğümüz için bu durumun değişme ihtimali olduğunu da biliyoruz.

Daha önce Satellite Reign ile Unity ödüllerinde finale kalmayı başaran 5 Lives Games, yaratıcı ve detaylı dünyalar kurmaktaki başarısıyla biliniyor. Yeni oyunda da dolu dolu bir evrende, yapılabilecek pek çok şey olması bekleniyor.

Vahşi adalardan kaynak toplamaya çalışmak, vahşi hayvanları avlamak ve adalar arasında macera dolu yolculuklar yapmak ilginizi çekiyorsa bu oyun tam size göre. Oyunun tanıtım videosunu aşağıda yer alan bağlantıdan izleyebilirsiniz.