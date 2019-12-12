Wolverine ile özdeşleşen Hugh Jackman'ın sevilen karakteri tekrar oynayıp oynamayacağı konusundaki tartışmalar sürüyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Marvel, Hugh Jackman'ın Secret Wars filminde Wolverine rolüyle geri dönmesini istiyor.

Hugh Jackman'ın Logan filmiyle Wolverine rolüne veda etmesinin ardından, Marvel'in X-Men'i ve karakteri Marvel Sinematik Evreni'ne nasıl geri getireceği konusunda kafalarda soru işaretleri oluştu. Wolverine, Marvel Studios'un yapımcısı Kevin Feige için kesinlikle bir öncelik ve karakteri yeni bir oyuncuyla geri getirmek zor olacak.

Daha önce stüdyonun Jackman'ın geri dönmesini istediği ve Wolverine'i oynamak istemiyorsa, Doctor Doom olarak rol almasını önerdiği konuşuluyordu. Şimdiyse bazı kaynaklar, Feige'nin Avustralyalı oyuncudan Secret Wars filmine Wolverine rolüyle geri dönmesini istediğini öne sürüyor.

Hugh Jackman, Wolverine ya da Doctor Doom olabilir

Marvel'ın en ünlü çizgi roman serilerinden biri olan Secret Wars'a dayanan filmin geliştirme aşamasında olduğu bildiriliyor ve Jackman, eğer projeye katılırsa başka bir dünyadan Wolverine'i olarak oynayacak. Kaynaklara göre ünlü oyuncu filmde sadece bir kerelik Wolverine rolünü üstlenecek çünkü filmde farklı Marvel evrenlerinden karakterler bir araya gelecek.

Doctor Doom, uyarlamanın kötü adamı ve aktör, X-Men rolünü tekrarlayabilir ya da bambaşka bir yol seçerek Doctor Doom karakterine yönelebilir. Daha önce The CW kanalı da aynı oyuncuyu farklı rollerde kullandı ve benzer bir uygulama görebiliriz. Bunlar şimdilik Marvel'ın oyuncuyu nasıl geri getirebileceği konusundaki fikirleri olsa da henüz resmiyet kazanmadı. Hugh Jackman gerçekten Wolverine rolünü geri alırsa, en az Avengers: Endgame kadar büyük bir etki yaratabilir.