The Legend of Zelda'nın Filmi Geliyor: İşte İlk Bilgiler

Nintendo, The Legend of Zelda serisini temel alan bir canlı-aksiyon filmi üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Ancak proje, yakın bir gelecekte seyirci ile buluşmayacak.

Nintendo ekosisteminin en popüler yapımları arasında yer alan The Legend of Zelda serisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin önde gelen isimlerinden Shigeru Miyamoto, oyunu temel alan canlı-aksiyon filmi üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Nintendo'nun açıklamasına göre Shigeru Miyamoto, canlı-aksiyon filmi projesinin yapımcılarından biri olacak ve geçmişte Spider-Man, Venom, Uncharted, Fantastik Dörtlü, Blade ve hatta Hayalet Sürücü gibi dünyaca ünlü filmlerde görev yapmış olan Avi Arad ile birlikte çalışacak. Nintendo'ya göre ikili, yeni proje için çoktan çalışmaya başlamış durumda.

"Tamamlanması zaman alacak"

Üstlendikleri proje için heyecanlı olduklarını anlatan Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda tutkunlarının hevesini kıracak bir açıklama yaptı. Miyamoto tarafından yapılan açıklamaya göre proje için start verilmiş olsa da The Legend of Zelda filmi, yakın zamanda erişilebilir olmayacak. "Tamamlanması zaman alacak ama umarım onu ​​görmeyi sabırsızlıkla beklersiniz." ifadelerini kullanan Miyamoto, konuyla ilgili detay vermedi.

Açıklamalara göre canlı-aksiyon filmi, Nintendo ile Sony Pictures Entertainment'in ortak projesi olarak kayıtlara geçecek. Nintendo, proje maliyetinin en az yüzde 50'sini finanse edecek. Sony Pictures Entertainment ise projenin yayımcısı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.