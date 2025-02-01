Netflix, The Sandman dizisinin iptal edildiğini duyurdu. Yapım, bu sene çıkacak 2. sezonuyla hayranlarına veda edecek.

Neil Gaiman’ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Netflix imzalı dizi The Sandman ilk olarak 2022’de yayımlanmıştı. Tarihin en pahalı dizilerinden olan yapımın 2. sezonu da merakla bekleniyordu. Bekleyiş sürerken bugün hayranları üzecek bir duyuru geldi.

Netflix tarafından yapılan açıklamada The Sandman dizisinin iptal edildiği açıklandı. Dizinin, bu yıl içinde çıkış yapacak 2. sezonuyla final yapacağı ifade edildi.

İptal kararı, Yazar Gaiman’a yönelik cinsel taciz suçlamalarının ardından geldi

Aslında yapılan açıklamalarda dizinin daha fazla sezon gerektirecek kadar anlatacak bir şeyi kalmaması olduğu belirtildi. Dizinin yaratıcısı Allan Heinberg de açıklamasında, “The Sandman, özel olarak Dream’in hikâyesine bağlı bir diziydi. Zaten 2022’de de baktığımızda sadece 1 sezonluk daha hikâyemizin olduğunu görmüştük.” diyerek sona ermesini buna bağladı.

Ancak Netflix’in iptal kararının zamanlaması, aslında başka nedenlerin de olabileceğinin göstergesi. Öyle ki evrenin yaratıcısı Yazar Neil Gaiman’a son zamanlarda farklı kadınlardan gelen çok büyük cinsel taciz suçlamaları vardı. Gaiman ise suçlamaları reddetmişti. Netflix’in iptal kararında bu suçlamaların da etkisinin olduğunu tahmin edebiliriz.