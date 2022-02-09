Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Nebati tarafından yapılan açıklamalarda, yeni bir paket duyurulacağı ve bu paketle 5000 ton civarında olduğu tahmin edilen yastık altındaki altının piyasalara kazandırılacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Londra'daki temaslarının ardından bu temasların nasıl geçtiğini anlattığı bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Nebati, yakın bir gelecekte yeni bir finans paketi açıklayacaklarını duyurdu. Paketle ilgili detaylı bilgi vermeyen Nebati, bu paketle yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamalarda, duyurulacak finans paketi ile hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na destek olunacağı hem de Türk lirasına özendirmenin devam edeceği belirtildi. Peki Bakan Nebati, yastık altındaki altınla ilgili ne düşünüyor?

Yastık altında 5000 ton altın var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, henüz duyurulmayan paket ile ilgili şöyle konuştu:

"Bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5 bin ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 250-350 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı, Merkez Bankasına destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi, modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi."