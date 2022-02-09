Maliye Bakanı'ndan Yabancı Yatırımcılara Enflasyon Taahhüdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'daki toplantısından aktarılan detaylara göre Bakan, yabancı yatırımcılara enflasyon ve döviz kuru konusunda taahhüt verdi. Toplantıdan bazı öne çıkan noktalar da paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Londra’da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplamda 2 gün süren toplantılar boyunca konuşulan konulardan bazıları, çeşitli kaynaklar tarafından aktarıldı. Ajanslar tarafından paylaşılan bilgilerden bazıları oldukça dikkat çekiciydi.

Anadolu Ajansı, toplantıya dair paylaştığı detaylarda Bakan Nebati’nin açıklamalarına yer verdi. Nebati, toplantıda yöneticilerin Türkiye’de yeni ekonomik modelin kazandırdığı yol haritasının hangi aşamalardan geçeceğine ilişkin sorular sorduklarını, buna dair bilgilendirmeleri çok sabit yaptıklarını ifade etti.

Döviz kuru ve enflasyon konusunda taahhüt verildi

Bunun yanı sıra Anadolu Ajansı, Bakan Nebati’nin toplantıda döviz kuruyla ilgili önemli bir açıklamada bulunduğunu da aktardı. Buna göre Nebati, birlikte olduğu 100’e yakın üst düzey yöneticiye “Türkiye’deki enflasyon döviz kurlarında sağlanan istikrarla birlikte geçici. Bizim açımızdan önemli olan şu; döviz kurlarının stabil bir şekilde devam etmesi.” açıklamasında bulundu.

Reuters ise aynı konu hakkında paylaştığı detaylarda Nebati’nin döviz kurunu sabit tutma, enflasyonu tek haneli rakamlara indirme ve ülkeyi dolarizasyondan uzak tutma taahhüdü verdiğini bildirdi. Ayrıca Nebati’nin toplantıda yastık altındaki altınların liraya çevrilmesine teşvik etmesi için hafta sonu yeni bir plan açıklanabileceğini bildirdiği ifade edildi.

Bloomberg’in aktardığı detaylara göreyse Nebati, katılımcılara Türkiye’de enflasyonun “yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten” yükseldiğini söyledi. Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu ifadeleri yalanladığını duyurdu ve Bakanlığın “Katılımcıların yanlış anlamasından kaynaklı olabileceği” açıklamasında bulunduğunu belirtti.

Peki yöneticiler ne dedi?

Reuters’a konuşan katılan üst düzey yöneticiler, Bakan Nebati’nin enflasyonun yüzde 50’ye yaklaştığı dönemde, bu yıl lirayı sabit tutabilmek için ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarına ihtiyaç duyulabileceği konusundaki sorulardan kaçındığını belirtti.

Toplantıda yer alan stratejist Timothy Ash ise Nebati’nin enflasyonu büyük bir zorluk olarak nitelendirdiğini ve bunun ellerindeki en büyük sorun olduğunu kabul ettiğini belirtti. Ash, Twitter’dan yaptığı paylaşımdaysa “Nebati, Londra'da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye'nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi.” açıklamasında bulundu.