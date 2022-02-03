Maliye Bakanı'ndan Enflasyon Açıklaması: Umarım Yanılmıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk lirasındaki değer kaybı ve enflasyonla ilgili konuştu. Türk lirasının daha fazla değer kaybedemeyeceğini söyleyen Nebati, enflasyonun düşüşü için yıl sonunu işaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Japon basını ile bir araya gelen Nebati, Türk lirasının 2021'de yüzde 45 civarı değer kaybettiğini, bunun daha fazlasının olmayacağını söyledi. Bakan Nebati, "Türk lirası geçen yıl yüzde 45 civarında değer kaybettiği için lirada daha fazla olumsuz gelişme, dolayısıyla daha fazla değer kaybı beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nurettin Nebati'nin Japon gazetecilere yaptığı açıklamalarda değindiği bir diğer konu da enflasyonla ilgiliydi. Bakan Nebati, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi enflasyon sorunu olduğunu, Nisan 2022'de Türkiye'deki enflasyonun yüzde 50'nin altında zirveyi göreceğini söyledi. “Yüzde 50’yi göreceğimizi sanmıyorum. Umarım yanılmıyorumdur.” diyen Nebati, enflasyonun ne zaman düşeceğini de açıkladı.

"Yaz aylarında toparlanmaya başlayacak"

"Enflasyonun ocakta yüksek olmasını bekliyoruz. Sonrasında bir süre daha seviyesini koruyacak. Yaz aylarında toparlanmaya başlayacak ve aralıkta baz etkisiyle radikal bir düşüş gösterecek." diyen Bakan Nebati, enflasyondaki radikal düşüşün nasıl sağlanacağına dair bir şey söylemedi.

Nureddin Nebati'nin değindiği bir diğer konu ise geçtiğimiz dönemlerde hayatımıza giren kur korumalı TL mevduat hesaplarıyla ilgiliydi. Bu sistem duyurulduktan sonra doların dizginlenmesi için doğrudan satış yapılmadığını anlatan Nebati, yapıldıysa da çok küçük miktarlarda olduğunu belirtti. "Kur korumalı mevduat sistemi tanıtıldıktan sonra büyük müdahale olmadı, olduysa da küçük miktarda oldu." diyen Nebati, gündemdeki iddialara son noktayı koymuş oldu.