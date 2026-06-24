Haziran 2026 sıfır otomobil almak isteyenler için markalar kredi, takas desteği ve faiz avantajlarıyla dikkat çeken kampanyalar sunuyor. Peki bu ay hangi fırsatlar öne çıkıyor ve araç almayı düşünenler nelere dikkat etmeli?

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte otomotiv markaları da satışlarını hareketlendirmek için yeni kampanyalarını duyurdu. Düşük faizli kredi seçeneklerinden nakit indirimlerine, takas desteklerinden şarj hediyelerine kadar birçok avantaj, Haziran ayında araç sahibi olmak isteyenlerin karşısına çıkıyor.

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Özellikle artan araç fiyatları nedeniyle tüketiciler artık sadece liste fiyatına değil, kampanya detaylarına da daha fazla önem veriyor. Bu içerikte Haziran ayında öne çıkan sıfır otomobil kampanyalarını, hangi markaların dikkat çekici fırsatlar sunduğunu ve araç satın almadan önce göz önünde bulundurulması gereken noktaları ele alıyoruz.

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Sıfır otomobil kampanya ve indirimleri - Haziran 2026

OMODA 5 Ultra Kampanyası

OMODA 5 Ultra, bireysel müşterilere özel 399 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

MINI Countryman Takas Desteği

MINI Countryman, Haziran ayına özel 200 bin TL takas desteğiyle mevcut aracını yenilemek isteyen kullanıcılara avantaj sağlıyor.

Ford Puma Kampanyası

Ford Puma, 300 bin TL için 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunulurken, Ford 2. El takas kampanyası kapsamında yüzde 4 takas avantajı da sağlıyor.

Kia Niro EV Kampanyası

Kia Niro EV, Haziran ayında 200 bin TL indirim avantajıyla elektrikli SUV sahibi olmak isteyenlere daha cazip fiyatlarla sunuluyor.

Kia Sportage Kampanyası

Kia Sportage’ta Live donanım seviyesinde 80 bin TL, Cool ve Elegance paketlerinde ise 150 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

Citroen Berlingo Kampanyası

Citroen Berlingo, seçili versiyonlarda 600 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunarken, tüzel müşterilere özel 1 milyon TL’ye kadar finansman desteği de sağlıyor.

Hyundai i20 Kampanyası

Hyundai i20, 140 bin TL’ye varan indirim veya 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Hyundai Bayon Kampanyası

Hyundai Bayon, 150 bin TL’ye varan indirim avantajının yanı sıra 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi desteğiyle dikkat çekiyor.

Togg T10X V2 Kampanyası

Togg T10X V2, bireysel müşterilere özel 650 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunarken, 48 ay vadeli 1,7 milyon TL finansman alternatifi de sağlıyor.

Renault Boreal Lansman Fırsatı

Renault’nun yeni SUV modeli Boreal, lansmana özel 2.194.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Renault Yeni Clio Kampanyası

Renault Yeni Clio, 50 bin TL takas desteği ve 200 bin TL için yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla 1.715.000 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor.