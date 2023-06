Warner Bros. ile Netflix'in HBO orijinal içerikleri için lisans anlaşması yaptığı iddia edildi. Henüz kesinleşen bir şey olmasa da bu anlaşma, HBO orijinal içeriklerinin Netflix'e gelebileceği anlamına geliyor ki bu durumda her iki taraf da kârlı olabilir.

Çevrimiçi dizi ve film platformları için dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Warner Bros.'un, HBO'daki orijinal içerikler için Netflix'le bir anlaşma yaptığı iddia edildi. Taraflar şu an için sessiz kalsalar da bu anlaşma, HBO orijinal içeriklerinin Netflix tarafından lisanslanabileceği anlamına geliyor.

Sektörün güvenilir isimlerinden Deadline'da yer alan habere göre bu anlaşmanın temel nedeni finansal kazanç. Aslına bakacak olursak Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, geçmişte yaptığı açıklamalarda kârlılığı artırmak için lisans anlaşmaları yapılabileceğini söylemişti. Netflix ile varılan anlaşma iddiası, bu yüzden büyük olasılıkla doğru çıkacak.

Ancak kesinleşmiş bir durum yok

Kaynaklara göre şu an için kesinleşmiş hiçbir şey yok. İddialara göre Warner Bros. ile Netflix, prensipte anlaştılar ancak anlaşma için henüz imzalar atılmadı. Hal böyle olunca anlaşmanın iptal edilebileceği veya şartlarının değiştirilebileceği söyleniyor. Peki bu anlaşma gerçek olursa, tarafların her ikisi de nasıl kârlı olacak?

Netflix'in HBO orijinal içeriklerini lisanslaması demek, bu içeriklerin Netflix'te de yer alacağı anlamına geliyor. Bir örnek üzerinden gidelim. Birkaç yıl önce final yapan Game of Thrones, Türkiye'de BluTV aracılığıyla izlenebiliyor. Bu dizi anlaşma kapsamında Netflix'e lisanslanırsa Netflix kullanıcıları da Game of Thrones'a erişebilecekler. Yani HBO, bu hamle ile dolaylı yoldan daha fazla kullanıcıya ulaşacak. Netflix ise kütüphanesini başta Game of Thrones olmak üzere Chernobyl ve Sex and the City gibi dizilerle genişletecek.

Tabii bu lisans anlaşması ülkeler bazında yayın haklarının paylaşılmasıyla da sonuçlanabilir. Örneğin; Türkiye'de BluTV'de yayınlanan HBO yapımları, Netflix kütüphanesine eklenmeyebilir. Ya da lisans anlaşması biten içerikler BluTV'den Netflix'e transfer olabilir.