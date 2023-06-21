Netflix, Black Mirror'da Gösterilen Çakma Netflix'i Gerçekten Açtı

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Netflix, Black Mirror'ın yeni sezonunda gözüken çakma Netflix sitesini gerçekten yayınladı.

Teknolojinin olası distopik etkilerine ışık tutan Black Mirror, 15 Haziran’da altıncı sezonuyla geri döndü. Dizinin ilk bölümünde, yayınlandığı platform Netflix’i taklit eden bir siteye de yer verildi.

Netflix benzeri bu site ilk bölümde kötü olarak gösterilirken haliyle sosyal medyada da ilk gün gündem olmuştu. Netflix, sosyal medyadaki gündeme katılmasa da en sonunda sessizliğini bozdu. Üstelik bu akıma destek olarak.

Netflix, Black Mirror’daki siteyi gerçek hayata taşıdı:

black mirror

Netflix, dizinin ilk bölümünde gördüğümüz içerik platformunu “Streamberry.tv” alan adı altında yayınladı. Site, dizide gördüğümüz sitenin birebir kopyası olarak inşa edildi. Üstelik tek sürpriz de bu değildi.

Streamberry.tv’de ön plana çıkarılan “You Are Awful (Sen Berbatsın)” yapımı için de “youareawful.com” adlı yeni bir site oluşturuldu. Bu internet sitesine girip adını ve fotoğrafını paylaşan her kullanıcıya özel de “Sen Berbatsın” temalı görseller hazırlanmaya başladı:

black mirror
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