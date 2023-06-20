Netflix, Blu TV ve HBO'yu Bir Araya Getiren, Tüm TV'leri Akıllı TV'ye Dönüştüren Turkcell TV+ Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı

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Turkcell, TV+ hizmetine Netflix, Blu TV, AMC+, Paramount+ ve HBO'yu dahil eden TV+ Pro'yu duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere TV+ Pro, ayrı bir fiyatlandırmaya sahip olacak.

Türkiye'de dijital yayıncılık sektörünü sarsacak bir gelişme yaptı. Bugün bir etkinlik gerçekleştiren Turkcell, TV+ hizmeti ile ilgili bomba açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre Turkcell TV+, 'Pro' olarak adlandırılan yeni cihazıyla bundan sonra Netflix başta olmak üzere Blu TVAMC+, Paramount+ ve HBO'yu da destekleyecek.

Kullananlar bilir, Turkcell TV+'ta çevrimiçi akış hizmetinin kendine ait içeriklere ulaşılabilir. Yeni dönemde ise TV+ Pro, sadece kendi hizmetlerinden ibaret olmayacak. Kullanıcılar, ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, doğrudan Turkcell TV+ üzerinden Netflix, Blu TV veya HBO gibi diğer çevrimiçi akış hizmetlerine de ulaşılabilecek. Turkcell TV+ Pro'nun Apple TV, Xiaomi Mi Stick gibi ürünlere kısmen rakip olacağını söyleyebiliriz.

Turkcell TV+ Pro tam olarak ne sunuyor?

TV+ Pro

Turkcell'in "Bir Android TV ürünüdür" dediği TV+ Pro için paylaştığı detaylar şu şekilde:

  • TV+ Pro'yu istediğiniz her yere taşıyabileceksiniz.
  • HDMI ve internet bağlantısı olan her yerde içerikleri izleyebileceksiniz. Hediye TV+ Premium üyeliği ile 10.000’den fazla film, dizi ve belgesel bulunuyor.
  • Google Play Store'da bulunan tüm Android TV uygulamaları kullanılabilecek.

Turkcell TV+ Pro teknik özellikleri

CPU S905X4 Quad-Core A55 2.0GHz
İşletim Sistemi AndroidTV 11
Video/Audio Çıktısı HDMI 2.1 / SPDIF
Çözünürlük 4K, 50 FPS
Medya Desteği MPEG-2/4, H.264/AVC, H.265 (HEVC), VP8/VP9
Ses Desteği MPEG-1, MP4 AAC, MPEG-3, Dolby Digital AC3, Dolby Digital EAC3, HE-AAC, Dolby AC4, Dolby MS12
Ağ Bağlantısı Desteği Wi-Fi 2.4G/5.8 GHz 802.11a/b/g/h/ac, RJ45 (100M/10M) Ethernet, Bluetooth 5.0

Turkcell TV+ Pro fiyatı

  Aylık Taksit Toplam Cihaz Bedeli
3 Ay 756,18 TL 2.268,54 TL
6 Ay 402,15 TL 2.412,90 TL
12 Ay 226,57 TL 2.718,84 TL
24 Ay 143,41 TL 3.441,84 TL
36 Ay 117,55 TL 4.231,80 TL

 
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