Turkcell, TV+ hizmetine Netflix, Blu TV, AMC+, Paramount+ ve HBO'yu dahil eden TV+ Pro'yu duyurdu. Tahmin edebileceğiniz üzere TV+ Pro, ayrı bir fiyatlandırmaya sahip olacak.

Türkiye'de dijital yayıncılık sektörünü sarsacak bir gelişme yaptı. Bugün bir etkinlik gerçekleştiren Turkcell, TV+ hizmeti ile ilgili bomba açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre Turkcell TV+, 'Pro' olarak adlandırılan yeni cihazıyla bundan sonra Netflix başta olmak üzere Blu TV, AMC+, Paramount+ ve HBO'yu da destekleyecek.

Kullananlar bilir, Turkcell TV+'ta çevrimiçi akış hizmetinin kendine ait içeriklere ulaşılabilir. Yeni dönemde ise TV+ Pro, sadece kendi hizmetlerinden ibaret olmayacak. Kullanıcılar, ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, doğrudan Turkcell TV+ üzerinden Netflix, Blu TV veya HBO gibi diğer çevrimiçi akış hizmetlerine de ulaşılabilecek. Turkcell TV+ Pro'nun Apple TV, Xiaomi Mi Stick gibi ürünlere kısmen rakip olacağını söyleyebiliriz.

Turkcell TV+ Pro tam olarak ne sunuyor?

Turkcell'in "Bir Android TV ürünüdür" dediği TV+ Pro için paylaştığı detaylar şu şekilde:

TV+ Pro'yu istediğiniz her yere taşıyabileceksiniz.

HDMI ve internet bağlantısı olan her yerde içerikleri izleyebileceksiniz. Hediye TV+ Premium üyeliği ile 10.000’den fazla film, dizi ve belgesel bulunuyor.

Google Play Store'da bulunan tüm Android TV uygulamaları kullanılabilecek.

Turkcell TV+ Pro teknik özellikleri

CPU S905X4 Quad-Core A55 2.0GHz İşletim Sistemi AndroidTV 11 Video/Audio Çıktısı HDMI 2.1 / SPDIF Çözünürlük 4K, 50 FPS Medya Desteği MPEG-2/4, H.264/AVC, H.265 (HEVC), VP8/VP9 Ses Desteği MPEG-1, MP4 AAC, MPEG-3, Dolby Digital AC3, Dolby Digital EAC3, HE-AAC, Dolby AC4, Dolby MS12 Ağ Bağlantısı Desteği Wi-Fi 2.4G/5.8 GHz 802.11a/b/g/h/ac, RJ45 (100M/10M) Ethernet, Bluetooth 5.0

Turkcell TV+ Pro fiyatı