Türkiye'de dijital yayıncılık sektörünü sarsacak bir gelişme yaptı. Bugün bir etkinlik gerçekleştiren Turkcell, TV+ hizmeti ile ilgili bomba açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalara göre Turkcell TV+, 'Pro' olarak adlandırılan yeni cihazıyla bundan sonra Netflix başta olmak üzere Blu TV, AMC+, Paramount+ ve HBO'yu da destekleyecek.
Kullananlar bilir, Turkcell TV+'ta çevrimiçi akış hizmetinin kendine ait içeriklere ulaşılabilir. Yeni dönemde ise TV+ Pro, sadece kendi hizmetlerinden ibaret olmayacak. Kullanıcılar, ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan, doğrudan Turkcell TV+ üzerinden Netflix, Blu TV veya HBO gibi diğer çevrimiçi akış hizmetlerine de ulaşılabilecek. Turkcell TV+ Pro'nun Apple TV, Xiaomi Mi Stick gibi ürünlere kısmen rakip olacağını söyleyebiliriz.
Turkcell TV+ Pro tam olarak ne sunuyor?
Turkcell'in "Bir Android TV ürünüdür" dediği TV+ Pro için paylaştığı detaylar şu şekilde:
- TV+ Pro'yu istediğiniz her yere taşıyabileceksiniz.
- HDMI ve internet bağlantısı olan her yerde içerikleri izleyebileceksiniz. Hediye TV+ Premium üyeliği ile 10.000’den fazla film, dizi ve belgesel bulunuyor.
- Google Play Store'da bulunan tüm Android TV uygulamaları kullanılabilecek.
Turkcell TV+ Pro teknik özellikleri
|CPU
|S905X4 Quad-Core A55 2.0GHz
|İşletim Sistemi
|AndroidTV 11
|Video/Audio Çıktısı
|HDMI 2.1 / SPDIF
|Çözünürlük
|4K, 50 FPS
|Medya Desteği
|MPEG-2/4, H.264/AVC, H.265 (HEVC), VP8/VP9
|Ses Desteği
|MPEG-1, MP4 AAC, MPEG-3, Dolby Digital AC3, Dolby Digital EAC3, HE-AAC, Dolby AC4, Dolby MS12
|Ağ Bağlantısı Desteği
|Wi-Fi 2.4G/5.8 GHz 802.11a/b/g/h/ac, RJ45 (100M/10M) Ethernet, Bluetooth 5.0
Turkcell TV+ Pro fiyatı
|Aylık Taksit
|Toplam Cihaz Bedeli
|3 Ay
|756,18 TL
|2.268,54 TL
|6 Ay
|402,15 TL
|2.412,90 TL
|12 Ay
|226,57 TL
|2.718,84 TL
|24 Ay
|143,41 TL
|3.441,84 TL
|36 Ay
|117,55 TL
|4.231,80 TL