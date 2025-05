Microsoft, Hellblade 2’nin geliştirilmiş PS5 sürümünü duyurdu. Oyun, bu yaz PlayStation kullanıcılarıyla buluşacak. Yeni sürümü hem PS5 hem de PS5 Pro için özel olarak optimize edildi. Duyuru ise geliştirici ekibin X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı kısa bir video ile yapıldı.

Microsoft ve Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II'nin bu yaz PS5’e geleceğini duyurdu. Geliştirilmiş sürüm olarak sunulacak oyun, şimdiden PS Store'da istek listesine eklenebiliyor. Duyuru ise geliştirici ekibin X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı kısa bir video ile yapıldı.

Microsoft, Hellblade II ile birlikte PS5’e daha fazla oyun taşıyor

Yeni sürüm PlayStation 5 ve PS5 Pro için optimize edilecek. Aynı zamanda oyuna dokunsal geri bildirim (haptic feedback) desteği eklenecek. Oyunun PS5 sürümünün fiziksel olarak mı yoksa yalnızca dijital olarak mı satışa sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Senua’nın hikâyesi PlayStation oyuncuları tarafından ilk kez 2017 yılında çıkan Hellblade: Senua’s Sacrifice ile deneyimlenmişti. Devam niteliğindeki bu yeni oyun, geçtiğimiz yıl Xbox Series X|S ve PC için yayımlanmıştı. Orijinal sürüm, Metacritic üzerinde 81 puan almıştı ve özellikle teknik yönleriyle öne çıkmıştı.

Microsoft, son dönemde bazı oyunlarını PS5’e taşımaya başladı. Bu yıl içinde Indiana Jones and the Great Circle, Age of Mythology: Retold ve Age of Empires 2: Definitive Edition gibi yapımları PlayStation kullanıcılarıyla buluşturdu. Hellblade II’nin ardından ise Gears of War: Reloaded ve The Outer Worlds 2’nin de PS5’e geleceğini doğruladı.