Yeni nesil Xbox modellerinin Windows tabanlı çalışacağı ve Steam desteğiyle gelebileceği konuşuluyor. Microsoft’un, Steam’in Xbox ekosistemine entegre olabilmesi için bazı testlere başladığı söyleniyor. Şirketin yeni Xbox’ları adeta bir oyun bilgisayarı gibi tasarlamayı hedeflediği de ortaya çıktı.

Microsoft’un “her yerden oynayın” stratejisi doğrultusunda yeni nesil Xbox konsollarının Steam oyunlarını çalıştırabileceği konuşuluyor. Üstelik sadece bir ev konsolu değil, yanında taşınabilecek bir el konsolu da yolda olabilir.

Ortaya atılan yeni iddialara göre Microsoft, Steam’in Xbox ekosistemine entegre olabilmesi için bazı testler yapmaya başladı. Şu an için iki farklı senaryo konuşuluyor: Steam’in Microsoft Store’da indirilebilir bir uygulama olarak sunulması ya da doğrudan Xbox’ta çalışabilir hale gelmesi. Bu planların kesinleşmesi için henüz erken olsa da bu entegrasyonun yeni nesil Xbox modellerinde karşımıza çıkabileceği düşünülüyor.

Xbox kullanıcılarına platformlar arası tam erişim hedefleniyor

Xbox'a yakın kaynaklar Microsoft’un yeni Xbox konsollarını doğrudan birer oyun bilgisayarı gibi konumlandırmak istediğini paylaştı. Bu doğrultuda cihazların Windows tabanlı çalışacağını ve Steam gibi platformlara doğrudan erişim sunacağını belirtti. Aynı zamanda benzer bir yapının taşınabilir Xbox cihazı için de planlandığını aktarıldı.

Microsoft, son dönemde oyunlarını farklı platformlara açarak dikkat çeken politikasını bu hamleyle sürdürmüş oldu. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa Xbox kullanıcıları önümüzdeki yıllarda çok daha esnek ve kapsamlı bir oyun deneyimiyle karşı karşıya kalacak.