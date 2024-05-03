Ninja Theory, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Senua's Saga: Hellblade 2 için sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyunu yüksek çözünürlükte oynamak pek de kolay olmayacak.

Video oyun tutkunlarının uzun zamandır bekledikleri Senua's Saga: Hellblade 2 oyunu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade 2'nin sistem gereksinimlerini resmen açıkladı.

Ninja Theory tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Senua's Saga: Hellblade 2 oynamanın pek çok bilgisayarda mümkün olacağını görüyoruz. Ancak iş yüksek görüntü kalitesine geldiğinde ciddi anlamda güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyulacak.

Senua's Saga: Hellblade 2 sistem gereksinimleri böyle olacak:

Senua's Saga: Hellblade 2, 16 GB RAM kapasitesi olan bilgisayarlarda çalışabilecek. Ayrıca bu oyunu yükleyebilmek için 70 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. İşlemci ve ekran kartlarına baktığımız zamansa işler biraz karışıyor.

Oyunu en düşük ayarlarda oynamak isterseniz Intel'in 8. nesil i5 veya AMD'nin Ryzen 5 2600 işlemcisine ihtiyaç duyacaksınız. Ekran kartı cephesinde ise NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX 5700 yeterli olacak. Eğer en yüksek kaliteyi görmek isterseniz de bu kez 12. nesil Intel işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartına ihtiyaç duyulacak...