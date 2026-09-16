Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Xiaomi ZBW4407TY Piston Basic Edition Mikrofonlu Kulakiçi Kulaklık

Günlük kullanım için uygun fiyatlı ve sade bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Piston Basic Edition iyi bir alternatif olabilir. Kulak içi tasarımı sayesinde kulağa rahatça oturan kulaklıkta dahili mikrofon da bulunuyor, böylece müzik dinlemenin yanı sıra telefon görüşmelerinde de kullanılabiliyor. Yassı bir kabloya sahip olan bu ürün, önerilerimizden ilki oluyor.

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Jouis Kablosuz Şarjlı Süpürge

6000 Pa emiş gücüne sahip olan Jouis süpürge; koltuk, paspas ve araç içindeki küçük alanlarda biriken toz ve kırıntıları temizlemek için kullanılabiliyor. Kablosuz ve şarjlı yapıya sahip olan bu model, üfleme fonksiyonuyla ulaşılması zor alanların temizliğinde de işe yarıyor.

Ayrıca ürünü, 3'ü 1 arada kullanım sunması sayesinde yalnızca araçta değil, ev ve ofiste de değerlendirebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Bluefox Dijital Cep Tartısı

Bluefox Dijital Cep Tartısı; 0,01 gramdan başlayıp 500 grama kadar olan ölçümleri yapabiliyor. LCD ekranı sayesinde ölçüm değerlerini rahatça görebileceğiniz ürün, 7 farklı ölçü birimine sahip. Ayrıca dara fonksiyonu sayesinde kabı hesaba katmadan doğrudan içindeki malzemeyi ölçebilen bu ürün, değerli taşlardan yemeklik ürünlere kadar birçok alanda kullanılabiliyor.

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Sinbo Dijital Cam Baskül

180 kilograma kadar ölçüm yapabilen Sinbo baskül, 100 gram hassasiyetle tartım gerçekleştiriyor ve geniş LCD ekranı sayesinde sonucu kolayca görmenizi sağlıyor.

Temperli cam yüzeyiyle sağlam bir kullanım sunan bu ürün, üzerine çıktığınızda otomatik olarak açılıyor ve bir süre kullanılmadığında kendiliğinden kapanıyor.

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Michelin ML1003N Premium Suni Deri Direksiyon Kılıfı

Sıradaki ürünümüz, fiyat performans oluşuyla ön plana çıkan Michelin direksiyon kılıfı. Suni deri yapıya sahip olan bu model, kaymayı önleyen dokusu sayesinde direksiyonu sıkıca kavrıyor. Nefes alabilen yapısıyla dikkat çeken kılıf, güçlendirilmiş dikişlere de sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sinbo SCM-2951 Türk Kahve Makinesi

5 fincan kapasitesi ile tek seferde birden fazla kahve yapabilme imkânı sunan Sinbo Türk kahve makinesinin paslanmaz çelik tabanı ısıyı dengeli dağıtarak kahvenin aromasını koruyor.

Bunlara ek olarak taşma emniyeti ve susuz çalışmayı önleyen dry-boil koruma, cihazın güvenliğini artırıyor.

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EWEC Pro ve Pro 2.Nesil Uyumlu Silikon Kulaklık Uçları ve 3 in 1 Temizleme Kalemi Seti

Kulaklığının uçlarını yenilemek ve biriken kirlerden kurtulmak isteyenler için EWEC'in bu seti, iki ihtiyacı bir arada karşılıyor. AirPods Pro ve Pro 2 ile uyumlu silikon kulaklık uçlarından S, M ve L olmak üzere üç farklı boyut çıkıyor, böylece kulağınıza uygun olanı seçebiliyorsunuz.

Setin diğer parçası olan 3'ü 1 arada temizleme kaleminde ise küçük noktalara ulaşabilen metal uç, fiber fırça ve kulaklıkların şarj bölümünü temizlemeye yardımcı olan sünger bulunuyor. Üstelik yalnızca kulaklıkta değil, telefon ve diğer hassas elektronik cihazların temizliğinde de kullanılabiliyor.

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Xiaomi Mi TV Stick Kumanda

Xiaomi Mi TV Stick Kumanda, Bluetooth bağlantısının yanı sıra sesli komut özelliğiyle de cihazı daha rahat kontrol etmenizi sağlıyor. Netflix ve diğer uygulamalara hızlıca ulaşabileceğiniz kısayol tuşlarının yanı sıra menüler arasında gezinmek için gerekli temel kontroller de üzerinde yer alıyor. Kumandayı cihazla eşleştirdikten sonra kablo veya ayrıca bir alıcıyla uğraşmadan kullanabiliyorsunuz.

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Polham Araç İçi Numaratör

Telefon numaranızı aracınızda görünür şekilde bırakmanız gerektiğinde kullanabileceğiniz bu ürün, numaranızı istediğiniz şekilde oluşturmanıza imkan tanıyor. Fosforlu yapısı özellikle gece ve düşük ışıkta numaranın daha rahat fark edilmesini sağlıyor.

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JXYHMY Dokunmatik Ekranlarla Uyumlu Kalem

JXYHMY'nin ince uçlu kalemi iPhone, iPad, Android telefonlar, Samsung cihazlar ve diğer dokunmatik ekranlarla uyumlu çalışıyor. Tek tuşla açılıp kapanabilen kalem, yaklaşık 40 dakikada şarj oluyor ve 9-10 saate kadar kullanım sunuyor. Üstelik kutudan iki yedek uç çıkması da uzun süre kullanım açısından güzel bir detay.

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