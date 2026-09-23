Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Philips SPK7315 Optik Mouse

Günlük kullanım için uygun fiyatlı ve sade bir mouse arıyorsanız Philips SPK7315 Optik Mouse iyi bir alternatif olabilir. 10 metreye kadar 2,4 GHz kablosuz bağlantı sağlayan Philips mouse, sessiz yapısı ile birçok kullanıcının tercihi oluyor. 1200 DPI'a kadar ayarlanabilen bu ürün, sadece 47 gram ağırlığında.

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Kodak RGP4RRC-260-10X15 Inkjet Fotoğraf Kağıdı

Sevdiğiniz kareleri fiziksel olarak saklamak istiyorsanız, fotoğrafçıya gitmeden kendi yazıcınızdan çıktı almanıza imkan tanıyan Kodak fotoğraf kağıtlarını önerebiliriz. Kodak’ın 10x15 cm boyutundaki bu fotoğraf kağıdı, mürekkep püskürtmeli yazıcılarla uyumlu yapısıyla öne çıkıyor.

Pakette 100 adet 260 gramlık kağıt bulunuyor ve özel yüzeyi sayesinde baskıların daha hızlı kurumasına yardımcı oluyor.

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Led Ring Light

Sıradaki ürünümüz içerik üretirken, makyaj yaparken veya görüntülü görüşmelerde daha dengeli bir aydınlatma isteyenler için. Beyaz ışık, sarı ışık ve gün ışığı seçenekleri sunan bu ürün, USB bağlantısıyla çalışıyor ve esnek boynu sayesinde ışığın açısını ihtiyaca göre ayarlamayı kolaylaştırıyor.

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Tunçmatik Akım Koruyucu Priz

Bilgisayar, televizyon ya da beyaz eşya gibi elektronik cihazlarınızı elektrik dalgalanmalarına karşı korumanıza yardımcı olan Tunçmatik TSK19019 akım korumalı priz, doğrudan duvar prizine takılabiliyor. Ürün, üzerindeki açma-kapama anahtarı sayesinde bağlı cihazı prizden çıkarmadan kontrol etmenize de imkan tanıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Blueforce Bt-k95 Sessiz Klavye

Sıradaki ürünümüz, fiyat performans oluşuyla ön plana çıkan Blueforce klavye. Bluetooth 5.0 bağlantısı sayesinde Android, iOS, Windows ve Mac cihazlarla kullanılabilen klavye, Türkçe Q dizilimine ve multimedya tuşlarına sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Havit Gamenote MP830 XL Gaming Mouse Pad

90 x 30 cm genişliğindeki yapısıyla hem mouse hem de klavye için geniş bir kullanım alanı sunan Havit mouse pad, kaymaz tabana ve kaplamalı kenarlara sahip.

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Coverzone Tablet Standı

Ayarlanabilir mekanizması sayesinde tabletin açısını ve konumunu ihtiyaca göre değiştirmeye olanak tanıyan Coverzone Tablet Standı, film ve dizi izlerken, görüntülü görüşmelerde veya çalışırken kullanılabiliyor.

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Hoala Hoala Masaüstü Vantilatör

Özellikle bilgisayar başında uzun saatler geçirenlerin ve ofiste çalışanların tercihi olan Hoala Hoala vantilatör, 4 kademeli hız ayarına sahip. Sessiz çalışmasıyla da ön plana çıkan bu ürün, isterseniz duvara monte edilebiliyor.

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Robeve Ultrasonik Hava Nemlendirici

400 ml su kapasitesine sahip olan Robeve nemlendirici, sürekli ve aralıklı olmak üzere iki farklı buhar modu sunuyor ve su seviyesi güvenli seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak kapanıyor.

Üstelik sadece nemlendirme cihazı olarak kalmıyor; aroma difüzörü ve gece ışığı özellikleriyle ortama daha hoş bir hava katıyor diyebiliriz.

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ttec Alumicable Mini Trio Lightning Micro USB Şarj Kablosu

Şarj ve veri aktarımı için kullanılabilen Ttec AlumiCable Lightning–Micro USB kablosu, örgü kablosuyla daha dayanıklı bir kullanım hedefliyor. Lightning ve Micro USB bağlantılarını destekleyen bu ürün, 480 Mbps veri transfer hızına sahip.

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