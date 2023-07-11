Hepsiburada, Apple ürünlerine yönelik "yüzde 5 sepette indirim" kampanyası başlattı. Sınırlı süreli kampanyada özellikle de iPhone'ların fiyatlarında ciddi tasarruflar yapılabiliyor.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Apple ürünleri için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında iPhone, AirPods ve Watch modelleri için sepette yüzde 5 indirim yaptı. Yüzde 5'lik oran gözünüze düşük geldiyse uyaralım. Kampanya, iPhone 14 gibi pahalı ürünlerde binlerce liralık tasarruf yapmanıza imkan tanıyor. Gelin hep birlikte Hepsiburada'nın Apple kampanyasına yakından bakalım.

Apple, son dönemlerde Türkiye'deki tüketicilerin gözünün yaşına bakmadı. Marka, son birkaç ay içerisinde zam üstüne zam yaptı. Fiyatlar öyle bir noktaya geldi ki lansmanda 37.999 TL etikete sahip olan 128 GB'lik iPhone 14, an itibarıyla 48.304 TL'ye kadar yükseldi. İşte Hepsiburada'nın 12 Temmuz (yarın) saat 10:00'a kadar devam edecek kampanyası, Apple'ın fiyat artışlarından bir nebze de olsa korunmanızı sağlayacak.

İşte Hepsiburada'nın başlattığı kampanyada fiyatı düşen ürünler:

Ürün %5 İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı iPhone 14 (128 GB) - Gece Yarısı 45.029 TL 48.304 TL iPhone 14 Pro (128 GB) - Altın 58.370 TL 62.541 TL iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Mor 62.699 TL 67.118 TL iPhone 13 (128 GB) - Mavi 37.809 TL 40.677 TL iPhone 12 (128 GB) - Beyaz 34.797 TL 38.643 TL Watch Ultra (GPS + Cellular) - White Ocean 34.009 TL 41.694 TL AirPods (2. nesil) 3.699 TL 4.372 TL

Yukarıdaki ürünleri hemen şimdi Hepsiburada üzerinden satın alırsanız, yapacağınız tasarruf şöyle:

Ürün Kazancınız iPhone 14 (128 GB) - Gece Yarısı 3.275 TL iPhone 14 Pro (128 GB) - Altın 4.171 TL iPhone 14 Pro Max (128 GB) - Mor 4.419 TL iPhone 13 (128 GB) - Mavi 2.868 TL iPhone 12 (128 GB) - Beyaz 3.846 TL Watch Ultra (GPS + Cellular) - White Ocean 7.685 TL AirPods (2. nesil) 673 TL

İndirimli fiyatlarla iPhone 14 satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

iPhone 14 Pro içinse buraya tıklayabilirsiniz.

iPhone 14 Pro Max'e 4.400 TL indirimle sahip olmak isteyen okurlarımızı bu bağlantıya bekliyoruz.

iPhone 14'e bütçesi yetmeyen okurlarımız ise çok da bir özellik farkı bulunmayan iPhone 13'e buradan ulaşabilirler.

iPhone 13 ile arada çok cuzi bir fiyat farkı bulunan iPhone 12'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Apple'ın en pahalı akıllı saati Watch Ultra'ya 7.685 TL indirimle sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. nesil AirPods'da da kaçırılmayacak fırsat var.

11-17 Temmuz aralığında devam edecek Amazon Prime Day indirimleri de başladı:

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