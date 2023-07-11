Amazon Prime Day indirimleri, bugün itibarıyla başladı. İndirimli ürünler arasında yüzlerce elektronik ev aleti ve teknolojik ürün de yer alıyor.

Amazon'un heyecanla beklediğimiz Prime Day fırsatları başladı. Bilgisayarlardan konsollara, cep telefonlarından donanım ve aksesuarlara farklı kategorilerde harika indirimlerin olduğu kampanyada kaçırmamanız gereken indirimleri sizin için derledik.

Not: Prime Day kampanyası 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında yalnızca Amazon Prime üyeleri için geçerli. Eğer henüz Amazon Prime üyesi olmadıysanız, buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Prime Day kampanyası 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında yalnızca

Amazon’da indirime giren elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünler:

Prime Day kapsamında bugün sizler için seçtiğimiz kategoriler bunlar. Daha fazlası için takipte kalın, görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.

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