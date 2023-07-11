Amazon'un heyecanla beklediğimiz Prime Day fırsatları başladı. Bilgisayarlardan konsollara, cep telefonlarından donanım ve aksesuarlara farklı kategorilerde harika indirimlerin olduğu kampanyada kaçırmamanız gereken indirimleri sizin için derledik.
Not: Prime Day kampanyası 11 - 17 Temmuz tarihleri arasında yalnızca Amazon Prime üyeleri için geçerli. Eğer henüz Amazon Prime üyesi olmadıysanız, buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
Amazon’da indirime giren elektronik ev aletleri ve teknolojik ürünler:
- HyperX Oyuncu Aksesuarları - %29'a varan indirimler
- MSI Dizüstü Bilgisayarlar - %11'e varan indirimler
- Lenovo Ürünleri - %17'ye varan indirimler
- Philips TV ve Soundbarları - %16'ya varan indirimler
- Apple Ürünleri - %15'e varan indirimler
- Sennheiser, Bang & Olufsen, Klipsch, KEF, Focal Kulaklık ve Hoparlör Ürünleri - %22'ye varan indirimler
- JBL, Marshall, Harman Kardon ve Urbanears Kulaklık ve Hoparlörleri - %19'a varan indirimler
- Razer Oyuncu Ürünleri - %29'a varan indirimler
- Asus Bilgisayar Bileşenleri ve Aksesuarları - %15'e varan indirimler
- WD & Sandisk Ürünleri - %17'ye varan indirimler
Prime Day kapsamında bugün sizler için seçtiğimiz kategoriler bunlar. Daha fazlası için takipte kalın, görüşlerinizi yorumlar bölümüne bekliyoruz.
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